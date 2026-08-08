Sergio Berni
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Zárate al rojo vivo: piden la renuncia como concejal de la hermana de Sergio Berni tras romper con Unión por la Patria
Caso Loan: "Este Gobierno no cree en el Estado, no esperemos que el Estado encuentre a un chico perdido", disparó Berni
Día de la Policía bonaerense: Kicillof pidió unificar la investigación por narcotráfico en el ámbito federal
Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
Kicillof junto a Berni: "Estamos iniciando una etapa que marcará un antes y un después en materia de seguridad rural"
Arde UxP en Zárate: En un club piden la reincorporación de un entrenador que fue despedido tras la visita de Propato
Elecciones en Zárate: Desde JxC aseguran que "Berni y Propato usan recursos del Estado para hacer campaña"
Malvinas Argentinas: Berni y Nardini presentaron la UTOI, la fuerza especial de seguridad que recorrerá los barrios
Kicillof: "Gracias a instrumentos informáticos identificamos falsas denuncias y hallamos las situaciones problemáticas"
Berni sobre la organización de saqueos en el conurbano: “Estoy convencido de que Milei no tiene nada que ver”
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