El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, volvió a poner el foco en los indicadores económicos y sostuvo que los datos conocidos durante la última semana muestran un escenario de caída de la actividad, el empleo y el consumo.

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Durante la conferencia de prensa de este lunes, Bianco afirmó que Argentina atraviesa una situación de recesión económica y planteó que los distintos indicadores que se vienen conociendo muestran un deterioro en diferentes sectores productivos.

Entre los primeros datos mencionados, señaló una caída del 3% de la actividad industrial en el acumulado interanual entre enero y agosto. A su vez, indicó que en agosto la actividad industrial retrocedió 0,3% mensual, con bajas particularmente fuertes en algunos rubros: la producción metalmecánica cayó 4% y la producción de acero, 7%.

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El funcionario bonaerense también se refirió a los indicadores de inversión y citó datos de la consultora Orlando Ferreres. Según expuso, la inversión cayó 7,9% interanual acumulado a agosto, mientras que en la comparación interanual de agosto registró una baja del 5,4%.

Dentro de ese indicador, Bianco destacó una caída del 7,1% en la construcción y del 11,4% en maquinaria y equipo, dos sectores que consideró especialmente afectados por el actual escenario económico.

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Caída de la industria y los patentamientos

Otro de los sectores señalados por el ministro fue el textil, cuya actividad registró una caída interanual del 22,6% durante los primeros siete meses del año, de acuerdo con el indicador que mencionó de la Federación de Industrias Textiles de la Argentina.

Bianco sostuvo además que el sector habría perdido más de 28.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En la industria automotriz, el ministro destacó la caída de los patentamientos de vehículos. Según los datos que presentó, en septiembre retrocedieron 11,4% y acumularon una baja del 13% en el año.

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A esto sumó otro dato que, según su análisis, impacta particularmente sobre la industria nacional: el 69% de los vehículos patentados fueron importados.

“Esto impacta muchísimo en la industria local automotriz, que gran parte se localiza en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Bianco durante la conferencia.

Empleo y consumo, también en baja

En materia laboral, el ministro señaló que seis de los ocho sectores que registraron crecimiento de actividad también perdieron puestos de trabajo.

Como ejemplos, mencionó a la minería, que según los datos expuestos creció 16% pero perdió 8.500 empleos, y a la intermediación financiera, que creció 19% y registró una pérdida de 8.600 puestos.

En tanto, Bianco indicó que la industria perdió 86.500 puestos de trabajo, mientras que la construcción acumula una pérdida de 44.600 empleos desde diciembre de 2023.

El consumo de los hogares también apareció entre los indicadores negativos. Según los datos mencionados por el ministro, cayó 1,1% interanual en agosto, mientras que las ventas de productos lácteos retrocedieron 3,4% respecto de julio.

Críticas al Gobierno nacional

Sobre el cierre de su exposición, Bianco sumó indicadores vinculados con la percepción de la situación económica y la gestión nacional.

Según señaló, el índice de confianza en el Gobierno cayó 5,9%, mientras que una encuesta de la Universidad de Buenos Aires mostró que el 53% de los consultados considera mala o muy mala la situación económica.

Además, indicó que el 56% considera que la situación empeoró respecto de 2025 y que la mitad de los encuestados cree que la economía empeorará durante el próximo año. Entre las principales preocupaciones mencionó la falta de trabajo y los bajos salarios.

“Todos para abajo, todos mal”, resumió Bianco al repasar los indicadores de actividad, producción, consumo y empleo.

A partir de estos datos, el ministro sostuvo que “se consolida ya la situación de recesión en la economía argentina” y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. “La culpa la tiene estrictamente quien está a cargo del Ejecutivo nacional”, afirmó.