El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó la actitud de los representantes sindicales para alcanzar el acuerdo salarial con los trabajadores estatales y docentes, en medio de las dificultades económicas y financieras que atraviesa la Provincia.

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“Con muchísimo esfuerzo por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires” y con “mucha colaboración, entendimiento y comprensión” de los representantes gremiales, se logró cerrar el acuerdo, señaló el funcionario durante su conferencia de prensa semanal.

Bianco explicó que el entendimiento se alcanzó en un escenario complejo, tanto por la situación económica general como por la caída de los recursos públicos. “En lo que respecta a las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires, estamos siendo fuertemente golpeados”, afirmó.

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En ese sentido, apuntó contra los recortes de fondos nacionales y la eliminación de programas que se ejecutaban en territorio bonaerense. Pero también advirtió sobre la disminución de los ingresos propios y de los recursos que llegan por coparticipación nacional.

“Tenemos una caída del 8,4% de esos impuestos respecto de la situación del año pasado”, precisó Bianco en referencia a la recaudación provincial. Además, explicó que la baja se registra especialmente en Ingresos Brutos, un tributo que representa alrededor del 70% de los recursos bonaerenses.

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El ministro vinculó ese comportamiento con la actividad económica y señaló que la Provincia también recibe menos fondos por coparticipación. De esta manera, describió un escenario de menores ingresos para afrontar los gastos de la administración pública.

La comparación con el Gobierno nacional y la próxima revisión salarial

Al referirse al acuerdo, Bianco contrastó la política salarial bonaerense con la del Gobierno nacional. “A diferencia del Gobierno nacional, que no llama paritarias libres, que determina salarios muy por debajo de la inflación, hemos hecho un esfuerzo muy importante”, sostuvo.

El entendimiento contempla un aumento del 6% en dos tramos del 3%, correspondientes a octubre y noviembre, calculados sobre los haberes vigentes en septiembre. La suba alcanza a los trabajadores de la administración pública central y del sector docente, y también se extiende a la Policía bonaerense y al Servicio Penitenciario provincial.

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Según detalló el funcionario, al sumar los incrementos previos otorgados durante el año, las subas acumuladas llegarán al 22,5% en octubre y al 26% en noviembre.

En el sector docente, además de la recomposición salarial, se acordaron mejoras en las condiciones laborales. Entre ellas, la simplificación de tareas administrativas mediante la implementación del boletín digital y del registro digital de asistencia, modificaciones al régimen académico del nivel secundario y la ampliación del régimen de licencias parentales.

Bianco confirmó que la próxima revisión salarial será en diciembre. “El compromiso ahora es reabrir durante diciembre, volver a revisar la situación”, afirmó.

Por último, indicó que el Gobierno bonaerense continúa negociando con los sectores que todavía no cerraron un acuerdo, entre ellos los profesionales de la salud y los trabajadores judiciales, además de otros regímenes salariales de la administración pública provincial.