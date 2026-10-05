El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, defendió este lunes el nivel de obra pública que lleva adelante la gestión de Axel Kicillof y aseguró que, pese a las restricciones presupuestarias, la Provincia continúa impulsando nuevos proyectos de infraestructura.

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Durante la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Bianco retomó una pregunta planteada la semana pasada sobre el nivel de obra pública bonaerense y presentó un repaso de las nuevas licitaciones lanzadas durante este año.

Según detalló, en lo que va de 2026 la Provincia ya lanzó 87 licitaciones de obra pública por más de $270.000 millones. El funcionario aclaró que ese número contempla únicamente las nuevas licitaciones de ejecución provincial y no incluye obras que continúan de procesos iniciados en años anteriores ni aquellas que la Provincia financia mediante convenios con los municipios.

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El mayor volumen corresponde al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con 53 licitaciones. También aparecen la Dirección Provincial de Vialidad, AUBASA, ABSA, el Instituto Provincial de la Vivienda, el OPISU y la Dirección General de Cultura y Educación.

Bianco explicó que el nivel actual de inversión es inferior al de años anteriores debido a la menor disponibilidad de recursos. En ese sentido, sostuvo que la caída de la coparticipación y de la recaudación provincial redujo los fondos destinados a nuevas obras.

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Las obras que destacó Bianco

Entre los proyectos de mayor magnitud, el ministro mencionó la continuidad de las obras de ampliación de la capacidad del río Salado, con impacto en Alberti, Bragado y Chacabuco.

La intervención forma parte del Plan Maestro Integral de la cuenca y busca mejorar el escurrimiento del río y reducir el riesgo de inundaciones. Bianco cuestionó además que el Gobierno nacional no avance con el tramo que le corresponde dentro del proyecto.

También destacó la construcción de puentes ferroviarios sobre el río Luján, en Campana y Pilar, vinculados a las obras de readecuación del cauce para mejorar el sistema hidráulico y reducir el riesgo de inundaciones.

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A esto sumó la ampliación y refacción del Hospital Subzonal de Miramar y dos pasos bajo nivel: uno en la calle Perdriel, en San Martín, y otro en la calle Illia, en La Matanza.

Según planteó Bianco, estos proyectos permiten mejorar la circulación y la seguridad vial y forman parte de obras que, ante la falta de intervención nacional, la Provincia decidió afrontar con recursos propios.

En materia hidráulica, el ministro también enumeró los desagües pluviales de la Cuenca 5, en Mar Chiquita, y las obras en los barrios Los Cachorros y Derqui, en Pilar.

Entre las inversiones vinculadas con la energía eléctrica, mencionó la ampliación de la Estación Transformadora Villa Lía, en San Antonio de Areco, y la construcción de una nueva estación transformadora en San Pedro, destinada a mejorar el abastecimiento energético de la zona.

Una nueva autovía en la Ruta 11

Uno de los proyectos viales destacados fue la licitación para transformar en autovía el tramo de la Ruta Provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar.

La obra contempla la construcción de una segunda calzada y permitirá avanzar en la transformación del corredor de la Costa Atlántica. El proyecto tendrá impacto en La Costa, General Lavalle, Pinamar y General Madariaga.

Bianco también mencionó trabajos de construcción de un cuarto carril y repavimentación en la Autopista Buenos Aires-La Plata, además de obras de repavimentación, bacheo y demarcación en distintos tramos de la Ruta Provincial 11.

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El contraste con el Gobierno nacional

Al presentar los números, Bianco buscó marcar una diferencia entre la política de infraestructura de la Provincia y la del Gobierno nacional.

El ministro sostuvo que, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, se interrumpieron recursos destinados a obras bonaerenses y afirmó que quedaron abandonadas 1.000 obras públicas que contaban con financiamiento nacional.

En paralelo, planteó que la situación económica también redujo los recursos propios disponibles para la Provincia. Según afirmó, desde diciembre de 2023 Buenos Aires dejó de recibir $28,4 billones en recursos, cifra que utilizó para explicar las restricciones actuales.

“Así y todo, seguimos haciendo mucha obra pública en nuestra provincia”, sostuvo Bianco.

En ese marco, lanzó una comparación directa con la administración nacional: “Me animo a decir que más obra pública que en todo el país hay en nuestra provincia”.

El funcionario aclaró que, desde la perspectiva del Gobierno bonaerense, la menor cantidad de obras respecto de años anteriores no responde a una decisión de abandonar la inversión en infraestructura, sino a la caída de los recursos disponibles.

“Si no podemos hacer más obra pública, no es porque es una decisión política, es por un tema de escasez de recursos que hoy tiene la provincia de Buenos Aires”, concluyó.