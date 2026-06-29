El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco realizó duras críticas contra el exvocero presidencial Manuel Adorni, quien el sábado renunció como jefe de Gabinete de la Nación, al que acusó de haber construido su rol público “generando odio, faltando el respeto y diciendo mentiras”.

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En conferencia de prensa, Bianco recordó una de las intervenciones más polémicas del exfuncionario al mencionar el uso de una imagen falsa en una exposición pública.

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“Difícil olvidarse aquella secuencia en la que mostró una radiografía de un perro con formato falso para decir que ese era el instrumento que se usaba para pedir atención médica. No solo que mentía, sino que le faltó el respeto a todo el mundo”, afirmó.

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En esa línea, el ministro bonaerense sostuvo que ese estilo comunicacional marcó su desempeño en la gestión nacional y cuestionó su paso posterior como jefe de Gabinete.

“Creo que nunca ejerció de jefe de Gabinete, seguía siendo solamente vocero”, planteó.

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Bianco agregó que, tras conocerse denuncias y cuestionamientos sobre su situación patrimonial, el funcionario “no pudo sostener sus dos funciones”.

“Se le hizo imposible sostener las dos funciones. Dejaron de haber conferencias de prensa porque no podía poner la cara”, sostuvo.

Finalmente, consideró que su etapa dentro del Gobierno nacional está cerrada. “Es un capítulo terminado. Fin”, sentenció.

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Como dato de color, al inicio de la conferencia de prensa Bianco lanzó una chicana a Adorni al referirse al relanzamiento de la aplicación “Mi PBA”. “Entiendo que hay una presentación, si no la tengo en un pendrive. Ah, perdón”, lanzó el funcionario bonaerense de manera irónica.

La frase fue interpretada como una alusión directa al ahora ex jefe de Gabinete, quien en los últimos días quedó envuelto en un fuerte escándalo político y judicial tras justificar más de 500.000 dólares en su declaración jurada con la tenencia de bitcoins almacenados en un pendrive, adquiridos según su explicación en operaciones realizadas años atrás.