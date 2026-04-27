A través de una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, puso el foco en la situación productiva y advirtió sobre una seguidilla de cierres de empresas, despidos y suspensiones en la provincia de Buenos Aires durante los últimos meses.

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“Todos los días nos enteramos de cierres de empresas, muchas de ellas históricas, con 70 u 80 años de actividad”, señaló el funcionario, al tiempo que vinculó este escenario con la caída de la demanda interna, las altas tasas de interés y la apertura importadora.

Durante su exposición, Bianco enumeró una serie de casos recientes que impactaron en distintos puntos del territorio bonaerense.

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Entre ellos, mencionó el cierre de la empresa de calzado John Foos en San Isidro, con la pérdida de unos 100 puestos de trabajo. También la liquidación de la firma de indumentaria FAC, con operaciones en varias provincias, incluida Buenos Aires.

En el sector automotriz, se refirió a la situación de Stellantis en Morón, donde se produjo el cierre de un turno de producción, con impacto en el empleo.

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Otro de los puntos críticos señalados fue el Parque Industrial de Pilar, donde se registraron despidos masivos en distintas empresas. Según detalló, la reducción alcanzó al 20% del personal, con una pérdida estimada de 7.000 puestos de trabajo entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

El repaso incluyó además el cierre de la fábrica plástica Sikora Plas en Banfield (Lomas de Zamora), tras meses de atraso salarial; la crisis de Lácteos Verónica, con conflictos laborales por falta de pago; y la situación de la textil Textilana (marca Mauro Sergio) en General Pueyrredón, donde hay trabajadores suspendidos y con reducción de tareas.

También mencionó el cierre del Frigorífico San Roque en Morón, con 140 despidos, y la quiebra de una empresa proveedora de productos para Sancor, con planta en Lincoln, que dejó cerca de 400 trabajadores sin empleo.

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En tanto, la Cervecería y Maltería Quilmes en Zárate avanza con un plan de retiros voluntarios y una reducción estimada del 30% del personal, según indicó.

Bianco sostuvo que estos casos reflejan una situación “productiva, social y económica” compleja, con impacto directo en el empleo y los ingresos. “Este modelo no va más”, afirmó, y pidió cambios en la política económica nacional.

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Además, advirtió sobre el crecimiento del trabajo en plataformas como alternativa ante la pérdida de empleo formal. “Cada vez hay más personas que tienen que trabajar más horas para sostener ingresos mínimos”, planteó.

El funcionario remarcó que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de la población del país y cerca del 50% de la industria manufacturera, por lo que el impacto de la crisis “es aún mayor”.

“Nos referimos a la vida de las personas, de los trabajadores que pierden su empleo y de las pymes que no pueden sostenerse”, concluyó.