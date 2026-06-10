El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mantuvo un intenso intercambio con Eduardo Feinmann durante una entrevista en A24, donde defendió la gestión provincial frente a las críticas por el funcionamiento de IOMA y atribuyó parte de los problemas del sistema sanitario a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

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El cruce comenzó cuando el periodista planteó las quejas de afiliados de la obra social bonaerense y consultó si la Provincia pensaba adoptar medidas para mejorar la atención.

Bianco reconoció que existen dificultades, aunque sostuvo que la situación afecta a todo el sistema de salud argentino.

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"No está perfecto. Es cierto que hay problemas, como hay problemas en todo el sistema de salud en Argentina", afirmó.

A partir de allí, el funcionario vinculó las dificultades de IOMA con el contexto económico nacional y con la desregulación de precios en medicamentos y prestaciones médicas.

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"El sistema está semiquebrado desde que el presidente Milei desreguló el precio de los medicamentos", sostuvo.

La referencia al Gobierno nacional provocó una rápida reacción de Feinmann.

"No me empiece con Milei, Carlos, le pido por favor. Hábleme del IOMA en la Provincia. El gobernador y usted hace seis años que están gobernando", respondió el conductor.

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Sin embargo, Bianco insistió en que la Provincia tuvo que asumir gastos y prestaciones que anteriormente financiaba Nación.

"El Gobierno de la provincia de Buenos Aires se tuvo que poner a entregar los medicamentos oncológicos que dejó de entregar el presidente Milei", afirmó.

Según explicó, la administración bonaerense enfrenta actualmente una combinación de menores recursos y una mayor demanda de atención en hospitales y centros de salud públicos.

"Tenemos menos recursos y hay más demanda en el sistema de salud", resumió.

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Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando Feinmann preguntó por una presunta deuda de la Provincia con el Hospital Garrahan.

La respuesta fue inmediata.

"Ya le pagamos. Ya se liquidó toda la deuda hace una semana", aseguró Bianco.

El ministro agregó que parte de las liquidaciones estaban siendo revisadas, aunque aclaró que "lo que estaba certificado se terminó de pagar completamente".

Tras esa explicación, volvió a reclamar recursos al Gobierno nacional y aseguró que la Provincia mantiene reclamos judiciales por fondos que, según sostuvo, fueron recortados por la administración de Milei.

En el tramo final de la entrevista, Feinmann también consultó sobre el posicionamiento político de Axel Kicillof de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"No, no. El gobernador no es candidato a nada", respondió Bianco, aunque señaló que las definiciones electorales se discutirán recién el próximo año dentro del peronismo.