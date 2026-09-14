En medio de los movimientos que atraviesan al peronismo de cara al próximo año electoral, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió a las distintas actividades que vienen realizando los sectores del espacio y a la posibilidad de compartir un acto por el 17 de octubre.

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El funcionario consideró que los diferentes sectores del peronismo deben avanzar en la construcción de sus propios espacios y evitar, por el momento, anticipar definiciones electorales.

“Cada sector tiene que ir construyendo su camino”

Bianco sostuvo que “distintos sectores del peronismo están haciendo distintas actividades por la provincia, por el país” y consideró que se trata de una dinámica lógica dentro de una fuerza política amplia.

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“Me parece bien, es lo que corresponde”, afirmó el ministro, quien señaló que esa es también la postura que plantea el gobernador Axel Kicillof dentro del Movimiento Derecho al Futuro.

En ese sentido, remarcó que “cada sector tiene que ir construyendo su camino”, al tiempo que comparó la situación con lo que ocurre dentro de otros espacios políticos.

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Según explicó, existen diferentes sectores que se referencian en distintos dirigentes y que actualmente están desarrollando sus propias actividades.

Bianco volvió a destacar el valor de las PASO

Consultado sobre cómo podría resolverse la interna del peronismo de cara al próximo proceso electoral, el ministro evitó anticipar candidaturas y puso nuevamente el foco en las elecciones primarias.

“El año que viene, que es el año de las candidaturas, veremos cómo se define esa cuestión”, señaló.

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Bianco recordó además que actualmente las PASO continúan vigentes y consideró que se trata de una herramienta válida para ordenar las distintas alternativas dentro del espacio.

“Me parece que es un instrumento muy, muy válido”, afirmó, en línea con declaraciones que, según señaló, realizaron referentes de diferentes sectores del peronismo.

“Mientras más movimiento tenga el peronismo, mejores resultados”

El funcionario bonaerense también dejó una definición política sobre la actividad que están desplegando los distintos espacios del peronismo.

“Mientras más movimiento tenga el peronismo, seguramente mejores los resultados van a ser el año próximo en términos políticos y en términos electorales”, sostuvo.

De esta manera, Bianco planteó que la diversidad de actividades y construcciones internas no necesariamente representa un problema, sino que puede contribuir a fortalecer al espacio de cara al próximo escenario electoral.

Sin definiciones sobre un acto conjunto por el 17 de octubre

Por último, Bianco fue consultado específicamente sobre la posibilidad de que los distintos sectores del peronismo confluyan en un acto conjunto el próximo 17 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Lealtad Peronista.

El ministro fue categórico al señalar que por el momento no existe una actividad conjunta prevista.

“Respecto del acto el 17 del 10, todavía no está, no tenemos nada previsto”, respondió.