Bianco puso el foco en la transparencia electoral

En conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno Carlos Bianco aseguró hoy que el simulacro general de elecciones realizado el último sábado fue un éxito y que el sistema está listo para los comicios del próximo 7 de septiembre.

Ads

“De los 41.189 telegramas que se tenían que transmitir, se transmitieron correctamente 41.150, es decir, el 99,9%”, señaló Bianco frente a los periodistas presentes. A su lado se encontraban el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni.

Puede interesarte

Resultados y balance oficial

El funcionario detalló que el simulacro, que tuvo epicentro en el Correo Argentino de Monte Grande, contó con la participación de 529 operadores de recuento y 112 agentes de soporte, además de dos centros de operaciones —uno en Monte Grande y otro de respaldo en Barracas, Ciudad de Buenos Aires.

Ads

Bianco subrayó que el operativo alcanzó una eficacia casi total tanto en los 5.555 locales de votación como en las 220 sucursales electorales digitales. “Estamos viendo cuáles fueron los problemitas que hubo en aquellos establecimientos desde donde no se pudo, para que esté todo en orden para las elecciones”, aclaró.

En una entrevista previa con LANOTICIA1.COM, el ministro ya había adelantado que el sistema contaba con todos los mecanismos de seguridad necesarios.

Ads

“Plena transparencia y trazabilidad”

El ministro sostuvo que la prioridad del Gobierno bonaerense es garantizar que cada telegrama pueda ser consultado en tiempo real. “Hay absoluta transparencia y trazabilidad en el proceso”, afirmó, en línea con lo expresado en la jornada del simulacro.

Ese día, un técnico del Correo explicó cómo funciona la carga doble de telegramas y qué mecanismos de respaldo existen ante cortes de luz o fallas de conexión.

Además, la subsecretaria María Cecilia Pérez Araujo había aclarado que los primeros resultados se darán a conocer a partir de las 21.00, una vez alcanzado al menos el 30% de mesas cargadas (nota completa en LANOTICIA1.COM).

Ads

De cara al 7 de septiembre

Con la cuenta regresiva hacia las elecciones provinciales, Bianco afirmó que los números alcanzados en el simulacro transmiten tranquilidad: “El resultado fue tremendamente exitoso, tal como esperábamos”.

La logística electoral quedó validada en un operativo que puso a prueba todo el sistema, desde la transmisión de telegramas hasta la verificación manual en caso de errores. Para el Gobierno provincial, se trata de una garantía de que el día de la votación no habrá sobresaltos.

El sábado, LANOTICIA1.COM participó en el centro de datos de Monte Grande y registró en primera persona cómo se llevó adelante el simulacro con autoridades, técnicos y fiscales de distintas fuerzas políticas.