El ministro de Gobierno bonaerense, Cristian Bianco, habló ante la prensa desde el centro de cómputos en Esteban Echeverría minutos después de conocerse los resultados oficiales de las elecciones bonaerenses 2025.

“Tal como anunciáramos, acá estamos para presentar los resultados provisorios del escrutinio. Quiero destacar el trabajo de la junta electoral, el juez Alejo Ramos Padilla y el Correo Argentino. La elección se llevó adelante sin incidentes, con total transparencia y eficacia”, aseguró Bianco.

Según los datos presentados por el ministro, con el 82,22% de las mesas escrutadas, la fuerza política con más votos fue Fuerza Patria, que obtuvo 46,93% del total, equivalente a 3.264.993 votos. En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza con 33,85%, mientras que Somos Buenos Aires alcanzó 5,41%, seguido por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con 4,37%, Potencia con 1,41% y Unión y Libertad con 1,35%.

Bianco remarcó además que Fuerza Patria se impuso en seis de las ocho secciones electorales y en 99 de los 135 municipios bonaerenses, consolidando un triunfo que definió como “contundente”.

Finalmente, el ministro indicó que los datos del escrutinio provisorio ya están disponibles para fiscales y medios, quienes podrán consultar los resultados por sección electoral, municipio, circuito y mesa mientras se prepara el escrutinio definitivo.

“Los resultados son realmente contundentes en favor de nuestra fuerza política”, concluyó Bianco.