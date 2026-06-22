El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evitó profundizar sobre los cuestionamientos lanzados por Máximo Kirchner durante el acto realizado en Parque Lezama por el primer aniversario de la detención de Cristina Fernández de Kirchner y reafirmó el respaldo del gobernador Axel Kicillof a la exmandataria.

Ads

Durante una conferencia de prensa, Bianco fue consultado sobre la ausencia de Kicillof en la actividad realizada el sábado y acerca de las declaraciones de Máximo Kirchner, quien había señalado que algunos de los dirigentes que hablan de unidad todavía no habían visitado a Cristina Fernández de Kirchner.

Sin responder de manera directa sobre si el Gobernador se sintió aludido por esas expresiones ni sobre una eventual visita a la expresidenta en el corto plazo, el funcionario puso el foco en el sentido de la convocatoria.

Ads

"La convocatoria del sábado fue muy clara. El objetivo era conmemorar el año de prisión injusta de Cristina", señaló Bianco, quien destacó que la fecha coincidió con el Día de la Bandera y que Kicillof promovió la participación tanto del Movimiento Derecho al Futuro como del Partido Justicialista bonaerense.

Según explicó, referentes y militantes de ambos espacios participaron de la actividad y reafirmaron una posición común respecto de la situación judicial de la exjefa de Estado.

Ads

"Nuestra posición siempre fue muy clara respecto de la injusta prisión de Cristina y va a seguir siendo muy clara", afirmó el ministro.

Bianco volvió a cuestionar la condena judicial contra Fernández de Kirchner y sostuvo que el proceso estuvo atravesado por irregularidades. En ese sentido, argumentó que las obras públicas investigadas correspondían a la provincia de Santa Cruz, que los fondos habían sido aprobados por unanimidad en el Congreso Nacional y que no existen pruebas que vinculen directamente a la exmandataria con los hechos por los que fue condenada.

"Creemos que esa condena es absolutamente injusta y que Cristina es inocente", remarcó.

Ads

De esta manera, el funcionario esquivó cualquier referencia a las tensiones internas dentro del peronismo bonaerense y buscó enfatizar la coincidencia política entre los sectores que responden a Kicillof y el kirchnerismo en torno a la defensa de la expresidenta.

El funcionario bonaerense evitó responder si el Gobernar visitará a la ex presidenta en el corto plazo.