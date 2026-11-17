El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió al acto que el Frente Renovador realizará en San Fernando, con la participación de alrededor de 600 dirigentes del peronismo, y le restó importancia a la ausencia de representantes del espacio que conduce Axel Kicillof.

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Durante una entrevista con Radio con Vos, el funcionario confirmó que el sector vinculado al gobernador no fue convocado a la actividad, aunque evitó plantear diferencias con los organizadores. "Es un acto que está convocado, en donde no nos han participado, pero tampoco es un problema", sostuvo.

En esa línea, Bianco manifestó sus buenos deseos para el encuentro y remarcó que cada sector del peronismo viene desarrollando sus propias actividades políticas. "Deseo que salga muy bien ese acto, que va a tener muchos compañeros y compañeras", expresó.

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La construcción del peronismo de cara a 2027

Consultado sobre la posibilidad de que el encuentro represente el comienzo de una construcción política diferenciada dentro del peronismo, el ministro evitó sacar conclusiones y señaló que habrá que esperar para conocer los objetivos concretos de la convocatoria.

El periodista le planteó que el acto fue presentado como una actividad contra las políticas de Javier Milei y una celebración por el Día de la Militancia, pero que la ausencia del gobernador bonaerense, quien además preside el PJ provincial, podía interpretarse como una señal de distanciamiento.

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Bianco respondió que no veía inconvenientes en la iniciativa y recordó que el espacio de Kicillof mantiene una postura crítica hacia la administración nacional desde su llegada al poder.

"Si es que se va a construir un frente anti Milei, nosotros lo venimos haciendo desde que asumió Milei. Nos parece bien que se sigan sumando voluntades", afirmó durante la entrevista.

Un año para ampliar acuerdos

El funcionario también hizo referencia a la estrategia política que impulsa el sector del gobernador para los próximos meses. Según explicó, 2026 debe ser una etapa de organización y acumulación de respaldos, con vistas a definir candidaturas y propuestas para las elecciones presidenciales de 2027.

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"Este es un año para nosotros de construcción política y de sumar la mayor cantidad de voluntades para construir el año próximo candidaturas y que el peronismo vuelva a gobernar la Argentina", señaló.

Por último, Bianco insistió en que la realización de actos por separado no necesariamente implica una ruptura entre los distintos sectores del justicialismo. Incluso mencionó que dirigentes que podrían participar de la convocatoria del Frente Renovador también estuvieron presentes en actividades organizadas por el espacio de Kicillof.

"Para nosotros no es un problema, ni mucho menos. Deseamos que tengan una excelente actividad", concluyó.