El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que la Provincia no fue invitada al acto que La Cámpora celebró el pasado viernes en La Plata. “No participé, obviamente, no fui invitado, pero tampoco hubiese podido porque estaba en Mar del Plata”, declaró en diálogo con Radio con Vos durante la tarde de este lunes.

En ese contexto y en línea con la conducta asumida por Axel Kicillof frente a la interna peronista, evitó poner el foco en las divisiones y limitarse a hablar de la gestión provincial y detalló las actividades que lo mantuvieron ocupado en la ciudad balnearia mientras Máximo Kirchner disertaba en el Club Atenas.

“En Mar del Plata firmamos 74 convenios, con municipios y con universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires, para seguir fortaleciendo la educación pública universitaria en distritos que no tienen universidades, ya estamos trabajando con 16 distritos y firmamos convenios para incorporar a 10 distritos más a la red de centros universitarios del programa Puentes”, detalló.

Y agregó: “Estamos trabajando con 19 universidades de la provincia de Buenos Aires, 17 universidades nacionales, 12 universidades provinciales y esa es la tarea que nos pidió el gobernador, que sigamos gestionando, que sigamos siendo una red, un escudo protector para todos los bonaerenses”.

“Después son cuestiones que están vinculadas a la política, que cada sector de nuestra fuerza política obviamente hace sus actividades, hace sus actos pero no, nosotros estamos básicamente enfocados mucho en la gestión y en la situación que tienen hoy los bonaerenses en este contexto nacional tan complicado”, explicó al tiempo que refirió: “Hoy lo consultaron al gobernador por situaciones similares y ya se expidió al respecto, así es que yo no tengo nada que agregar”.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas sobre el tema declaró: “Es que nosotros no lo planteamos así si quiera, no creemos que sea una interna. Me lo habían preguntado hace un tiempito en las conferencias de prensa que hacemos los lunes, sobre posibles internas, y lo expliqué muy claramente con una analogía que me parece que, para los que nos gusta el fútbol, permite entender todo lo que está pasando”.

Y comparó: “Estamos en el vestuario después de haber perdido una final, y cuando perdiste la final, en el vestuario, le decís al arquero que se comió el gol, al delantero que se erró el gol con el arco vacío, etc”. Y añadió: “Bueno, me parece que es un proceso, de debate, de discusión, un proceso de interpretación de lo que nos pasó, de caracterización de los últimos años del peronismo, de lo que nos vino pasando”.

Y continuó: “De por qué fracasamos con el gobierno anterior, con el gobierno nacional, y bueno, y ahora de reunificación, de reordenamiento, para que el peronismo vuelva a ser una alternativa en la Argentina, que está tan golpeada con las políticas neoliberales, anarco-capitalistas, austríacas; me parece que es por ahí la cuestión. Pero no, ninguna interna para nosotros, para nosotros no es una interna”.

"Si querés otra canción te presto la mía"

En referencia al cántico de la militancia de La Cámpora en el Club Atenas minutos antes de que comenzara la oratoria de Máximo Krichner, Bianco se refirió a las declaraciones de Kicillof que abrieron una grieta el año pasado, cuando en una charla que Kicillof brindó junto a Grabois en la facultad de Derecho de la UNLP el año pasado, dijo que era hora de tocar canciones nuevas.

“Me parece que quizá hubo mala interpretación en algún momento o algún manoseo de la frase que dijo el gobernador, porque si vos además lo analizás con las últimas declaraciones de la expresidenta que habló de que había nuevas demandas y que para esas demandas había que encontrar nuevas respuestas, eso es exactamente lo mismo que dijo en ese momento Axel, que ante las nuevas situaciones, había que buscar nuevas respuestas”, explicó Bianco.

“Por eso, no le veo un problema, no le veo un problema. Y las canciones siempre son lindas, a mí me gusta mucho la música, me encanta la música”, concluyó el ministro de Gobierno.

En ese contexto, fue consultado por Cristina Fernández como posible candidata y la respuesta fue contundente: “Desde el 2 de julio del 2021 yo dije en el programa de (Luis) Novaresio que me gustaría que Cristina sea candidata a lo que quiera".

“O sea que de ahí para adelante, sí, sí; pero bueno, pero me parece que igual de todas formas, hablar de candidatura cuando la gente está sufriendo lo que está sufriendo, por la falta de políticas nacionales, a nosotros nos parece ya directamente una falta de respeto discutir candidaturas, acá nadie está discutiendo ningún tipo de candidatura, solo estamos en un proceso de reordenamiento de nuestras fuerzas políticas, eso sí que hay que discutirlo, eso sí que hay que debatirlo, de buena fe y con argumentos, eso sí, todo sí, discutir candidaturas es totalmente prematuro”, finalizó.