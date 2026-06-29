El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respondió este lunes a las críticas formuladas por el senador provincial Mario Ishii, quien había cuestionado la gestión de Axel Kicillof por la situación alimentaria y sanitaria y reclamado el tratamiento urgente de dos proyectos de emergencia en la Legislatura.

Ads

Puede interesarte

Durante la conferencia de prensa habitual del Gobierno bonaerense, Bianco agradeció la preocupación manifestada por el legislador, pero sostuvo que la administración provincial trabaja diariamente para atender esas problemáticas y remarcó que una declaración legislativa por sí sola no resolverá la crisis.

Puede interesarte

"Queremos agradecer la preocupación que pueden tener algunos legisladores por estos temas. Nosotros esa preocupación la tenemos todos los días y gestionamos todos los días para que la población de la provincia de Buenos Aires acceda a la alimentación, tenga empleo, pueda acceder a los medicamentos y reciba la atención que corresponde", afirmó.

Ads

Las declaraciones llegaron luego de que Ishii cuestionara en el Senado que no prosperara el tratamiento sobre tablas de sus proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria. El senador había asegurado que "es una situación que no puede esperar" y atribuyó la falta de avances al propio gobernador Axel Kicillof.

Consultado sobre esos cuestionamientos, Bianco evitó polemizar directamente con el dirigente peronista y puso el foco en la situación financiera de la Provincia.

Ads

"Más allá de las intenciones de cada uno, difícilmente se solucione un problema de esta magnitud con una ley. Lo que hacen falta son los recursos que le quitó el Estado nacional a la provincia de Buenos Aires para mejorar la situación de los bonaerenses", sostuvo.

El funcionario reconoció que las normas pueden servir para establecer un marco institucional, pero insistió en que sin financiamiento resulta imposible afrontar la magnitud de las demandas sociales.

“Las leyes pueden ayudar, pueden establecer un marco, pero si somos todos amigos, si el poncho no aparece, difícil que el chancho chifle”, apuntó Bianco contra Ishii. Esa frase, básicamente quiere decir que, si no se resuelve el problema principal es imposible que el resultado esperado suceda.

Ads

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo provincial mantiene como prioridad las políticas alimentarias, sanitarias y sociales, y aseguró que el Gobierno trabaja de manera permanente para sostener la asistencia en un contexto de restricciones presupuestarias.

"Le agradecemos a todos los que tienen una preocupación respecto a este tema. Nosotros también la tenemos y actuamos todos los días para evitar esas situaciones en la provincia de Buenos Aires", concluyó.