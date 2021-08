El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, le respondió al Ministro de salud porteño Fernán Quirós quien había cuestionado el evento prohibió que se realizó en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yañez.

Quirós dijo:

“Es importante que todos los que tomamos decisiones y proponemos políticas públicas podamos cumplir la normativa que nosotros disponemos porque naturalmente es una forma muy importante de comprender lo que significa cumplir esas medidas”.

Carlos Bianco le respondió:

“No puedo estar más de acuerdo con Quirós. Los funcionarios públicos tenemos que predicar con el ejemplo y es lo que venimos haciendo. Se cometido algún error en particular, se aceptó el error y se pidió disculpas”, arrancó Bianco.

El funcionario de Kicillof contra atacó: “El señor Quirós le debería decir lo mismo a sus propios colegas de su fuerza política porque desde que empezó la pandemia muchos referentes de ese espacio convocaban a marchas que pretendían ser multitudinarias aunque nunca lo fueron. Estaban fuera de todo protocolo y normativa”

“También me acuerdo que el ex presidente Macri viajó en el medio de la pandemia cuando no estaba permitido. Recuerdo además que varios dirigentes del PRO se contagiaron en reuniones sin distanciamiento ni uso de barbijo en el momento de mayores restricciones”, expresó Bianco.

Por último, hizo una referencia directa al Ministro de salud de Larreta: “Le diría a Quirós que él también de el ejemplo porque en la Ciudad de Buenos Aires no se están cumpliendo los protocolos establecidos por el Consejo Federal de Educación para la vuelta a la presencialidad cuidada. No hay que ser hipócrita”.