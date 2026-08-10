El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, volvió a respaldar la posibilidad de eliminar el límite vigente a las reelecciones de los intendentes y apuntó contra varios jefes comunales de la oposición que, según afirmó, apoyan la iniciativa pero luego no logran que sus representantes en la Legislatura bonaerense acompañen los proyectos.

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“Yo hablo con los intendentes de todos los sectores políticos de la provincia de Buenos Aires. Todos están a favor de la reelección de intendentes”, aseguró Bianco durante su conferencia de prensa.

Sin embargo, inmediatamente después marcó una contradicción entre esa postura y el comportamiento de los legisladores que responden a esos intendentes. “Ahora hay mucho que le decís: ‘Bueno, entonces, los legisladores que te representan, que lo voten’. ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y, bueno, así medio difícil, amigo”, lanzó el funcionario.

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Bianco explicó que el Gobierno provincial está “a favor conceptualmente” de la reelección de los intendentes porque considera que debe ser la ciudadanía la que tenga la posibilidad de decidir si un jefe comunal continúa o no en su cargo.

Carlos Bianco sobre la reelección indefinida de los intendentes: “No es constitucional y los intendentes de todas las fuerzas están de acuerdo” 👇 pic.twitter.com/vBVrltRaiz — Belén Robledo (@belurob_) August 10, 2026

“Quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, que es el ámbito en donde la población tiene una mayor cercanía con su gobierno, con los intendentes, con sus concejales, etcétera, es el pueblo”, sostuvo.

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En esa línea, cuestionó el límite vigente y consideró que la restricción no está establecida por la Constitución bonaerense. “Nosotros la consideramos proscriptiva, de alguna forma”, afirmó.

El ministro recordó además que el año pasado la senadora Yelen Durán presentó un proyecto que plantea no solo la reelección de intendentes, sino también la de legisladores bonaerenses. Según explicó, la iniciativa todavía no tuvo tratamiento y la intención del oficialismo es que avance en la Legislatura.

“Nuestra idea es que sí, que se avance en el tratamiento de ese proyecto, o de algún proyecto similar”, señaló Bianco.

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El armado del MDF y la mirada hacia 2027

En la misma conferencia, Bianco fue consultado por las recorridas que distintos dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) vienen realizando por otras provincias, entre ellas las actividades de Gabriel Katopodis y otros referentes en Mendoza, la presencia de Daniel Gollan en Chubut y el viaje previsto de Cristian Girard a Salta.

El ministro aclaró que no había hablado con esos dirigentes sobre sus respectivas actividades, aunque señaló que había visto las recorridas a través de las redes sociales. En cambio, destacó su participación en el primer plenario seccional del MDF en la provincia de Buenos Aires, realizado en Alberti, con la presencia de intendentes y referentes de la Cuarta Sección Electoral.

Bianco ubicó ese despliegue dentro de una definición política adoptada por Axel Kicillof el año pasado y remarcó que 2026 es, para el espacio, “el año de la construcción”.

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“No es un año de candidatura para nosotros, es adelantarse un poco a las circunstancias, y mucho menos de campaña. Si no hay candidaturas, no hay campaña”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es consolidar la estructura política del MDF en la provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo, comenzar a extender su presencia hacia otras provincias mediante encuentros, plenarios y actividades con dirigentes locales.

“Es un año de construcción política”, insistió Bianco, quien anticipó que el esquema de plenarios continuará por las distintas secciones electorales bonaerenses. Después de Alberti, el próximo encuentro será en Exaltación de la Cruz, correspondiente a la Segunda Sección Electoral.

A esa agenda se sumarán también actividades sectoriales del MDF vinculadas a áreas como educación y salud y el lanzamiento del MDF Juventudes, previsto para el 22 de agosto en San Martín.