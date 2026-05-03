Los escapes libres o modificados de los ciclomotores vienen generando inconvenientes en todo el territorio nacional. Distintos métodos han sido tomados para paliar la situación que afecta la salud, la convivencia y el ambiente en todos los rincones del país. En este contexto, en Bigand el Municipio y los vecinos decidieron salir con todo a arrancar el problema de raíz. Bajo el lema “Recuperemos la paz”, se lanzaron una serie de acciones coordinadas destinadas a acabar rápidamente con este flagelo.

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Anteriormente, en el mes de febrero, la Intendenta local, Lic. Natalia Valeri, presentó una convocatoria para generar un nuevo Código de Convivencia, que atienda las demandas actuales y sea un espacio de resonancia para los problemas de los vecinos. Terminar con los ruidos molestos fue una de las principales demandas.

“Asumimos en diciembre y ya comenzamos a trabajar en todos los órdenes; advertimos rápidamente que los problemas de convivencia dificultaban la resolución de otros problemas, y entonces empezamos a realizar un diagnóstico en territorio y le dimos voz a los vecinos para que se expresen sobre el tema; ahora, tras meses de arduo trabajo y análisis de la situación lanzamos un plan de acción integral, abarcativo, que nos permita de una vez recuperar la paz que siempre ha caracterizado a este pueblo”, destacó Valeri en declaraciones exclusivas a LaNoticia1.com.

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“La calidad de vida de esta localidad no se negocia, y no podemos perder nuestro sentido de comunidad por 5 ó 6 inadaptados que creen que su individualismo está por en encima del bien de todos”, continuó con firmeza la Intendenta.

Y añadió: “La etapa de comunicación, concientización y educación terminó; ahora comenzarán a aplicarse sanciones durísimas contra los infractores, contra los generadores de ruidos molestos completamente innecesarios que perturban a nuestro pueblo”.

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“Le pedimos a los vecinos que nos ayuden en esta tarea, ya que seis mil personas ven más que sólo las fuerzas de seguridad. Para ellos hemos dispuesto de un formulario completamente anónimo para elevar los reclamos; además, si se contacta a la Guardia Urbana, ésta no preguntará (ni revelará) la identidad de quien realiza la acusación. También advertimos que no respetar la voz de alto de la policía, en cualquier momento y espacio, dará lugar a sanciones muchos más graves, ya que se estará incurriendo en un delito; todas las cámaras de seguridad y el sistema de monitoreo estarán a disposición de la erradicación de las las motos con escapes libres, el uso de pirotecnia, la música a volúmenes desmedidos y cualquier acción que perturbe la paz”, sentenció Valeri. Y continuó: “Hemos firmado un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que nos permite secuestrar vehículos detenidos; esto significa que si alguien es observado vulnerando la ley y es divisado por las cámaras o un agente se le quitará la moto”.

“Con decisión y voluntad política vamos a recuperar la Bigand que todos queremos; es un mandato de los vecinos”, concluyó.

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