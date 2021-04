Mientras los trabajadores de salud de la provincia de Neuquén siguen con su reclamo sobre las rutas la producción sufre el impacto de los bloqueos tras quince días de cortes. Los autoconvocados reclaman una recomposición salarial hace más de 50 días.

En la provincia neuquina persisten casi 30 cortes de ruta que mantienen prácticamente paralizada la actividad petrolera y que complican el abastecimiento de combustible en toda la Patagonia Norte. En la jornada de hoy se sumaron bloqueos en los puentes carreteros que unen Neuquén y Río Negro.

Las afectaciones a nivel industria petrolera perjudican el abastecimiento normal no solo en la zona sino en el país si las medidas se extienden. Hay unos 45 equipos de perforación, fractura y terminación que no pueden operar a causa de los bloqueos y hay otros 10 que podrían parar su actividad en los próximos días si no logran ser abastecidos, según se supo.

Asimismo se registra una pérdida de producción de unos 3 millones de metros cúbicos y alrededor de 5.000 barriles de petróleo diarios. Este volumen se hace mayor a medida que pasan los días. Las pérdidas económicas acumuladas para el sector rondan los 30 millones de dólares.

Fuentes del sector explican la gravedad del panorama actual porque más allá de la pérdida presente, se calcula que hay alrededor de 3 millones de metros cúbicos diarios comprometidos para el plan gas que no llegarán a estarán a tiempo para el invierno, obligando al Estado a cortar el gas para las centrales eléctricas y/o la industria o suplantarlo por líquidos más caros.

Cabe remarcar que el gas domiciliario no se puede interrumpir. Esta situación se genera por la imposibilidad de conectar pozos ya terminados y finalizar aquellos que ya están perforados.

La imposibilidad de inyectar este gas producido en el país en invierno, obligará al Estado Nacional a tener que importar combustibles de reemplazo por alrededor de 200 millones de dólares, precisan.

Por último hay setenta estaciones de servicios de todas las banderas con algún tipo de faltante de combustible en Neuquén y Río Negro debido a la imposibilidad de despachar camiones con normalidad. Al respecto señalan que se trabaja para poder llegar a todas las localidades con esquemas logísticos alternativos, pero llevará varios días poder normalizar el abastecimiento.