Boca goleó a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina y se clasificó a la final que disputará contra Platense, que está pactada para el 2 de diciembre.

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El Xeneize llegó en un momento inmejorable, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga al finalizar primero en la tabla anual gracias al agónico triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia.

Los goles

El triunfo de los de Rodolfo Arruabarrena en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza fueron gracias a los tantos de Santiago Ascacibar, a los 46 del primer tiempo, tras un gran pase de Leandro Paredes. En tanto que en complemento terminaron de sellar el resultado Sebastián Villa y Leandro Lozano, a los 18 y 29 minutos respectivamente.

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🎥 Mirá el gol de Santiago Ascacibar para el 1-0 de @BocaJrsOficial ante Banfield https://t.co/lGUws8CRen — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 14, 2026

🎥 Mirá el golazo de Sebastián Villa para el 2-0 de @BocaJrsOficial ante Banfield https://t.co/4wO1FcM3mw — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 14, 2026

🎥 Mirá el gol de Leandro Lozano para el 3-0 de @BocaJrsOficial ante Banfield https://t.co/USaUnYBgLk — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 14, 2026

Los dirigidos por el "Vasco" se mantienen con posibilidades de conseguir una histórica quíntuple corona, que incluiría la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Banfield, por su parte, venía de una floja actuación en el Clausura, donde finalizó duodécimo en la Zona B con solo 15 puntos, muy lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, estuvieron lejos de meterse entre los primeros de la tabla anual para aspirar a la clasificación a alguna competencia internacional.

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Ahora Boca se enfrentará en la gran final con Platense, que en las semifinales venció por penales a Atlético Tucumán.