Luego de la definición por penales en la final del Torneo Apertura “Jorge Piaggio” de la Liga Nicoleña de Fútbol, hubo serios incidentes entre los futbolistas.

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El violento episodio se originó cuando futbolistas de La Emilia reaccionaron a un supuesto festejo desmedido de sus rivales de Regatas de cara a la hinchada.

En la transmisión oficial del encuentro, se pudo observar el gesto que Salvador Martínez habría realizado a la hinchada de La Emilia, y que los jugadores del “Pañero” tomaron como provocación. La reacción fue violenta con golpes y patadas.

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El kinesiólogo regatense Facundo Castaño, abandonó el estadio en ambulancia y permanecerá la noche en observación en la clínica UOM tras recibir golpes en la cabeza, que le produjeron pérdida momentánea de conocimiento, según informó El Norte.

Martínez, el apuntado por los emilianos como el que originó la pelea por sus gestos hacia la hinchada rival, recibió fuertes golpes en el rostro y también fue atendido en el nosocomio, donde recibió el alta a los pocos minutos.

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El resultado del partido fue 0 a 0 en los 90 minutos. Finalmente, Regatas terminó festejando al imponerse por 5 a 4 en la definición por penales.