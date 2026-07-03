La empresa Boglich inauguró una nueva sede como concesionaria oficial de John Deere en la ciudad de Bolívar, en un acto que contó con la presencia del directorio de la compañía y de sus principales directivos.

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Con esta apertura, la firma refuerza su presencia en la provincia de Buenos Aires y amplía su capacidad para atender las necesidades de los productores agropecuarios de Bolívar y de toda la región.

La nueva concesionaria ofrecerá venta de maquinaria agrícola, repuestos originales, servicio técnico especializado y soluciones de agricultura de precisión, con el objetivo de brindar un servicio integral al sector.

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Desde la empresa destacaron que la inauguración representa un nuevo paso en su plan de crecimiento y consolida el vínculo de Boglich con una de las principales zonas productivas de la provincia.

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