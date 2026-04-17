El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la implementación del boleto estudiantil para el año 2026, tras la aprobación del convenio entre el Ministerio de Transporte bonaerense y la empresa Nación Servicios S.A., con el objetivo de sostener el sistema de recarga masiva de tarjetas SUBE para estudiantes.

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La iniciativa alcanza a alumnos de instituciones educativas públicas de gestión estatal y también de gestión privada con aportes del Estado, en todos los niveles de enseñanza. También incluye a quienes cursan formación profesional y bachilleratos populares con sede en territorio bonaerense.

El objetivo central del acuerdo, oficializado este viernes con el decreto 390/2026, permite mantener la modalidad de "Recarga Masiva", desarrollada por Nación Servicios S.A., como solución tecnológica para acreditar los beneficios en las tarjetas SUBE de los estudiantes alcanzados por la Ley Provincial N° 14.735, sin que cada alumno tenga que realizar gestiones mensuales para cargar el saldo.

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El acuerdo identifica por separado el Boleto Estudiantil Terciario, el Boleto Estudiantil Universitario y el Boleto para Formación Profesional, lo que permite segmentar la carga de fondos según el tipo de beneficiario y el nivel educativo alcanzado.

Cada usuario efectivo recibirá hasta 45 viajes mensuales, tomando como referencia la tarifa mínima vigente en cada municipio o región, por lo que el monto mensual varía según el valor del boleto local.

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Del total de 376.850 posibles beneficiarios en toda la provincia de Buenos Aires, se especificó:

● AMBA: 282.654 usuarios

○ carga mensual $32.482,35 por estudiante

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● La Plata, Berisso y Ensenada: 50.812 usuarios

○ Carga mensual $35.375,40 por estudiante

● Azul: 802 usuarios

○ Carga mensual $63.000 por estudiante

● Bahía Blanca: 9.942 usuarios

○ Carga mensual $69.525 por estudiante

● Balcarce: 774 usuarios

○ Carga mensual $54.135 por estudiante

● General Pueyrredón: 21.341 usuarios

○ Carga mensual $69.750 por estudiante

● Junín: 889 usuarios

○ Carga mensual $54.000 por estudiante

● Necochea: 117 usuarios

○ Carga mensual $56.190 por estudiante

● Olavarría: 1.658 usuarios

○ Carga mensual $59.850 por estudiante

● Partido de la Costa: 454 usuarios

○ Carga mensual $57.183 por estudiante

● San Nicolás: 1.511 usuarios

○ Carga mensual $70.031 por estudiante

● Tandil: 4.840 usuarios

○ Carga mensual $67.791 por estudiante

● Ramallo: 98 usuarios

○ Carga mensual $38.250 por estudiante

● Punta Indio: 15 usuarios

○ Carga mensual $22.500 por estudiante

● Pergamino: 594 usuarios

○ Carga mensual $104.973 por estudiante

● Pinamar: 37 usuarios

○ Carga mensual $118.128 por estudiante

● Villa Gesell: 37 usuarios

○ Carga mensual $135.000 por estudiante

● San Pedro: 66 usuarios

○ Carga mensual $77.631 por estudiante

● Tornquist: 8 usuarios

○ Carga mensual $57.780 por estudiante

● Coronel Rosales: 120 usuarios

○ Carga mensual $55.350 por estudiante

● Chivilcoy: 97 usuarios

○ Carga mensual $18.000 por estudiante