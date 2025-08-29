Según lo estipulado por el Gobierno en el Boletín Oficial, desde el 1° de septiembre se aplicará un ajuste parcial al impuesto a los combustibles, mientras que a partir del 1° de octubre se completará la actualización con los montos totales correspondientes a 2024 y el primer semestre de 2025.

La medida tendrá un impacto en los surtidores de todo el país.

Para las naftas se aplicará un incremento de $10,523 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $ 0,645 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $8,577 por litro para el gravamen general, $2,895 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $ 0,978 por litro por el gravamen al CO₂.

