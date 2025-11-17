La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía aprobó una actualización de las tarifas micros urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional de casi un 10%, que entró en vigencia este lunes 17 de noviembre.

Según los considerandos de la resolución 77/2025, firmada por el secretario de Transporte Luis Octavio Pierrini, la medida se apoya en el procedimiento establecido por el Ministerio de Transporte en 2022 y modificado en 2024, que autoriza revisiones bimestrales con un tope equivalente a la inflación acumulada entre una actualización y la siguiente.

Vale destacar que el nuevo cuadro tarifario distingue entre colectivos que recorren distancias cortas dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires y aquellos que conectan tramos más extensos entre jurisdicciones.

En el primer caso se trata de las líneas que circulan dentro de CABA y el conurbano, en trayectos de hasta 27 kilómetros. Para ese segmento, el boleto costará $494,83 para recorridos de hasta 3 kilómetros; $551,24 entre 3 y 6 kilómetros; $593,70 entre 6 y 12 kilómetros; $636,21 entre 12 y 27 kilómetros; y $678,42 cuando superen esa distancia.

A su vez, el segundo grupo abarca a los colectivos interurbanos: Allí se aplica un esquema mixto compuesto por dos elementos: Un cargo fijo terminal de $164,62 y un componente variable de $25,15 por pasajero y por kilómetro. Con esa estructura, el boleto mínimo general en estos servicios asciende a $651,03.

En ambos casos, los pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE sin registrar abonan un monto mayor que los usuarios nominalizados.

Las tarifas de colectivos con jurisdicción nacional estaban congeladas desde julio.