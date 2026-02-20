De acuerdo al texto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo considera que persisten las condiciones estructurales que motivaron la declaración de la emergencia, entre ellas el deterioro de la infraestructura ferroviaria, problemas en el material rodante, déficit en la programación de inversiones, limitaciones presupuestarias y caída en los niveles de servicio.

En este contexto, apuntaron que la continuidad del régimen especial es clave para sostener el proceso de recuperación y reorganización del sistema ferroviario argentino.

Vale destacar que la extensión de la emergencia permite mantener vigentes las facultades extraordinarias otorgadas a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación.

Además, la decisión garantiza la continuidad del Plan de Acción ferroviario, la ejecución del Programa de Obras, Trabajos y Contrataciones Indispensables y Urgentes, la planificación financiera y operativa a mediano plazo y la previsibilidad jurídica para contratos y proyectos en curso.