El Gobierno de Javier Milei oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. La medida extiende el período de debate parlamentario hasta el 28 de febrero, habilitando al oficialismo a avanzar con las reformas de segunda generación que considera vital para la administración en curso.

Además, se amplió el temario con un proyecto para tratar la Ley de Financiamiento Universitario.

En este sentido, el artículo 1° del del Decreto 103/2026 extiende formalmente las sesiones; y el artículo 2° amplía el temario legislativo incorporando el debate sobre la reforma de la ley de financiamiento universitario.

La iniciativa apunta a revisar el esquema de financiamiento de las universidades nacionales y a establecer mecanismos de recomposición salarial para el sector docente.