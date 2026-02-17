Ante el panorama complicado para sancionar la reforma por las críticas de aliados, el Gobierno decidió retirar el artículo 44 del proyecto de Ley de Reforma Laboral y garantizar así su aprobación el próximo jueves en la Cámara de Diputados. El objetivo del Gobierno es lograr el visto bueno de la Cámara baja para así convertir la reforma en ley el viernes de la semana próxima con la sanción definitiva en el Senado.

Ads

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, exigió este martes más cambios al expresar que ellos "no quedaron conformes" con las modificaciones que el oficialismo presentó la semana pasada.

La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 17, 2026

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta y de los considerados dialoguistas, también anunció que sus diputados votarían en contra. “Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse. Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”, recalcó también a través de una publicación en X.

Ads

Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT).



Accidentes y enfermedades inculpables.

Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y,… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 17, 2026

En este contexto, Patricia Bullrich admitió en charla con TN que fue "un error" no haber diferencias las enfermedades graves y leves en el proyecto de ley. "El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”, dijo la Senadora oficialista.

La decisión de retirar por completo el artículo 44 del proyecto se tomó este mediodía a raíz del rechazo expresado por los bloques aliados. Fuentes parlamentarias confirmaron que

Ads

El artículo 44 de la ley sancionada en el Senado fija que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señala que se pagará el 50 por ciento de su sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Ese monto se eleva al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.