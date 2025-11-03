Boletín Oficial: Milei reglamentó el nuevo aumento para las tarifas de luz
Mediante la publicación de una serie de resoluciones este lunes por la madrugada, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) determinó un nuevo esquema tarifario para las empresas EDESUR y EDENOR. La suba ya está vigente.
El ENRE aprobó los nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD), que es el componente de la tarifa que remunera a la distribuidora por su servicio. A partir de este mes de noviembre, en EDESUR se incrementa el servicio en un 3,53%, respecto a octubre, mientras que los usuarios de EDENOR verán reflejado en sus facturas una suba del 3,6%.
El flamante cuadro tarifario se compone de varios elementos: El Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET), todos definidos por la Secretaría de Energía para el período noviembre 2025-abril 2026.
Asimismo, el ente resolvió autorizar a ambas empresas a modificar el sistema de lectura de medidores para los usuarios de la categoría Tarifa 1 - Pequeñas Demandas, permitiendo que la medición y la facturación de consumos eléctricos pasen de un esquema bimestral a uno mensual. Esto marca un cambio relevante en la operatoria y tiene un impacto directo en millones de hogares y pequeños comercios.
