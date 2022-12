Hace varias semanas que los vecinos de Claromecó se mantienen en alerta ante la inminente instalación de un boliche a cielo abierto en barrio Villa Faro. El 16 de diciembre presentaron una nota formal en el Concejo Deliberante y este jueves se reunieron con los ediles, exponiendo los argumentos por los que se pide la relocalización del emprendimiento.

Los residentes mantuvieron el encuentro con concejales de los tres bloques, en Quelaromecó Espacio de Arte. Según relataron al diario local La voz del Pueblo, el encuentro no cambió el estado actual de las cosas: "Nos dijeron que es ese el lugar y nada más. No hay otra alternativa”.

Cabe destacar que, entre los argumentos expuestos por los afectados, remarcan la contaminación sonora, la seguridad vial y el problema de la basura. Por su parte, el impulsor del proyecto, Diego Marchini, en declaraciones periodísticas, explicó que para "nosotros movernos de ese sector es imposible por varios motivos, entre ellos, el acceso y la seguridad. Es complejo alejarse".

De avanzar el proyecto tal y como está previsto, el boliche comenzaría a funcionar en enero del 2023, y los vecinos advirtieron que tomarán medidas legales si no son escuchados en el Municipio: "Ante la negativa de que haya una alternativa, dejamos bien en claro que se van tomar las medidas legales correspondientes, defendiendo nuestros derechos como vecinos, sobre todo cuando se realiza una actividad que rompe con la tranquilidad de un barrio y de los camping”s.

Por su parte, el empresario minimizó el reclamo aduciendo que “Los vecinos defienden su postura, pero no sé cuántos son realmente a los que le puede molestar el sonido". Y enfatizó que "muchos me han preguntado si se hace o no se hace. Hay que pensar en la gran cantidad de jóvenes y de padres de chicos que esperan que esto prospere. Entiendo a los vecinos pero también hay que entender a la otra parte, que es mayoritaria".

En cuanto a la defensa que hace Marchini, argumentando que la iniciativa ofrece a Claromecó una propuesta nocturna con la que hoy no cuenta, los residentes expresaron: “No estamos de acuerdo con que se genere una solución para algunos y al mismo tiempo se genere un problema para otros. No puede ser que no exista una alternativa".