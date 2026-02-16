Bolívar: Encontraron al trabajador rural que era buscado desde el viernes
Adrián Gallo, que había sido visto por última vez el viernes, fue hallado este domingo a 10 km de su lugar de trabajo. Presentaba signos de desorientación, indicaron fuentes judiciales.
Adrián Gallo, de 45 años, fue encontrado este domingo por la mañana tras rastrillajes realizados por las fuerzas de seguridad. Luego, la Sub DDI de Bolívar confirmó que el hombre no evidenciaba lesiones pero sí señales de desorientación.
El trabajador rural de Bolívar fue trasladado al hospital Miguel Capredoni para recibir atención médica y se reencontró con sus familiares.
Gallo debía volver a la ciudad el viernes tras trabajar en el establecimiento rural Don Jesús. Fue encontrado cerca de esa zona.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión