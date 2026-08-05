En el marco de la visita que el gobernador Axel Kicillof realiza este miércoles a Bolívar, el concejal de La Libertad Avanza, César Pacho, volvió a reclamar la reparación integral de la Ruta Provincial 65, una obra que vecinos y autoridades de la región vienen exigiendo desde hace años por el avanzado deterioro de distintos tramos.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el edil dirigió un mensaje al mandatario bonaerense y le pidió que disponga "de manera inmediata" la intervención sobre la calzada.

"Señor gobernador, mire el estado de esta ruta y disponga su reparación antes de que más vecinos sigan sufriendo accidentes", expresó Pacho, quien sostuvo que "la seguridad vial no puede seguir esperando".

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El concejal afirmó que el problema no es nuevo y advirtió que quienes utilizan diariamente la Ruta 65 conviven desde hace años con baches, roturas y un riesgo permanente para conductores particulares, transportistas, trabajadores y familias.

Ruta Provincial 65 – Bolívar, Provincia de Buenos Aires.



Señor gobernador @Kicillofok: mire el estado de esta ruta y disponga su reparación antes de que más vecinos sigan sufriendo accidentes.



No se trata de un problema reciente. Desde hace años, quienes transitamos por la Ruta… pic.twitter.com/lZpqVgi2tk — Cesar Pacho (@CesarPacho_) August 3, 2026

"No se trata de un problema reciente. Desde hace años, quienes transitamos por la Ruta Provincial 65 convivimos con baches, deterioro y un riesgo permanente para conductores, trabajadores y familias. Es momento de actuar", agregó.

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La agenda del gobernador en Bolívar

Luego de encabezar actividades oficiales en General La Madrid, Kicillof llega este miércoles a Bolívar, donde inaugura el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ramón Carrillo.

El establecimiento, de 473 metros cuadrados, cuenta con seis consultorios para distintas especialidades y demandó una inversión provincial de 287,2 millones de pesos.

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Durante la jornada también entrega 13 computadoras para la implementación de la Historia de Salud Integrada y equipamiento del Ministerio de Ambiente, entre ellos un camión, bicicletas, especies nativas bonaerenses, kits para gestión del riesgo y emergencias climáticas, además de luminarias del programa de eficiencia energética.

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Un reclamo que se repite desde hace años

El estado de la Ruta Provincial 65 viene siendo motivo de reiterados reclamos por parte de vecinos, productores, transportistas y dirigentes de la región.

Según remarcaron desde el bloque de La Libertad Avanza, existen antecedentes de pedidos formales para avanzar con la reparación de distintos tramos de la traza. En ese contexto, Pacho volvió a aprovechar la presencia del gobernador en el distrito para insistir con una demanda que forma parte desde hace tiempo de la agenda local y regional.