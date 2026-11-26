Una propuesta para modificar el esquema de tasas municipales y financiar políticas habitacionales comenzó a generar debate en Bolívar. La organización Patria Grande presentó un proyecto de ordenanza que plantea aplicar recargos impositivos a las viviendas desocupadas durante más de seis meses y a los propietarios que tengan tres o más inmuebles urbanos en el distrito.

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Según informó el medio Presente Noticias, la iniciativa contempla la creación del Programa Municipal de Alquiler Protegido y del Fondo Municipal de Acceso al Alquiler y la Vivienda Familiar. Los recursos obtenidos mediante las sobretasas tendrían como destino la asistencia económica a familias con dificultades para afrontar el costo de una vivienda.

La propuesta fue elaborada por la organización de manera independiente, ya que no cuenta con representantes propios en el Honorable Concejo Deliberante.

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Qué recargos plantean para las viviendas vacías

Uno de los principales puntos del proyecto establece una sobretasa para los inmuebles urbanos destinados a vivienda que permanezcan desocupados durante más de seis meses sin una justificación válida.

El recargo se calcularía sobre la Tasa por Conservación de la Vía Pública y tendría un esquema progresivo según el tiempo que la propiedad permanezca sin ocupantes:

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50% durante los primeros doce meses.

100% durante el segundo año.

durante el segundo año. 200% durante el tercero.

durante el tercero. 300% a partir del cuarto año.

La iniciativa contempla excepciones para propiedades en refacción, atravesadas por sucesiones o litigios judiciales, y aquellas desocupadas por motivos de salud, traslados laborales o situaciones de fuerza mayor.

También prevé un procedimiento de notificación y la posibilidad de que los propietarios presenten sus descargos antes de que el inmueble sea incorporado al Registro Municipal de Viviendas Ociosas.

Qué pasaría con los dueños de tres o más propiedades

El segundo recargo alcanzaría a quienes sean titulares de tres o más unidades inmobiliarias urbanas independientes dentro del partido de Bolívar.

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En este caso, la escala propuesta establece diferentes porcentajes de acuerdo con la cantidad de propiedades:

50% para quienes tengan entre tres y cinco inmuebles.

100% para titulares de seis a nueve propiedades.

200% para quienes posean entre diez y quince.

300% a partir de la decimosexta propiedad.

La vivienda única utilizada como residencia permanente no estaría alcanzada por este segundo recargo, aunque sí se contabilizaría para determinar la cantidad total de inmuebles de cada titular.

Además, el texto establece que ambas sobretasas podrían acumularse cuando una misma propiedad reúna las condiciones para quedar comprendida en los dos mecanismos.

Cómo se utilizaría el dinero recaudado

Los fondos obtenidos serían destinados al Fondo Municipal de Acceso al Alquiler y la Vivienda Familiar, que tendría como objetivo implementar herramientas de asistencia para personas y familias con dificultades habitacionales.

Entre las medidas previstas aparecen los subsidios parciales o totales para cubrir el alquiler de hogares en situación de vulnerabilidad, la ayuda para afrontar depósitos y gastos iniciales de los contratos y el acompañamiento a personas endeudadas.

También se incorporan mecanismos para prevenir desalojos y evitar que las familias pierdan sus viviendas por dificultades económicas transitorias.

Podrían solicitar estos beneficios quienes acrediten residencia en Bolívar, alquilen o necesiten alquilar una vivienda familiar y demuestren insuficiencia de ingresos, vulnerabilidad socioeconómica o riesgo habitacional.

El proyecto establece prioridades para familias con niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de violencia, hogares monoparentales, personas que viven en condiciones de hacinamiento y jóvenes que buscan acceder a una vivienda independiente.

Los datos sobre la situación de los inquilinos

Como fundamento de la propuesta, Patria Grande presentó los resultados de una encuesta realizada en Bolívar a 189 personas.

De acuerdo con esos datos, el 38% de los consultados destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que el 63% manifestó haberse endeudado para poder cumplir con esa obligación.

La organización sostiene que estos indicadores reflejan las dificultades que atraviesan numerosos hogares para sostener sus contratos de alquiler y acceder a una vivienda.

La iniciativa busca ahora abrir una discusión sobre el rol del Municipio en materia habitacional y la posibilidad de generar recursos propios para financiar políticas de asistencia.