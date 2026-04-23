La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bolívar anunció la visita del periodista, escritor e investigador Hugo Alconada Mon, quien brindará una charla este viernes 24 de abril a las 19.30.

Ads

El anuncio fue realizado por Julio Fal, quien destacó que se trata de “una oportunidad muy especial” y confirmó que, tras la exposición sobre actualidad nacional, habrá un espacio de preguntas del público.

Alconada Mon es corresponsal de The New York Times en Español, integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y se ha destacado por investigaciones sobre casos de corrupción en Argentina.

Ads

Desde la organización señalaron que el evento es libre y gratuito, con costos cubiertos por la biblioteca y auspiciantes. Además, se podrá recorrer una muestra de acuarelas de Marcela Mosquera y sus alumnas.

El auditorio tiene capacidad limitada (150 personas), por lo que recomiendan asistir con anticipación.

Ads