Vestidos de naranja, con los mismos equipos de trabajo con el que combaten el fuego, Natalia Luppi, Gisela Morales, Matías Moreno, Nicolás Silva, Sergio Novo, Mauro Español y Mauro Arregui recibieron al móvil de Sin Galera para contar cómo es el trabajo que hacen en las islas junto a los integrantes del Plan del Manejo del Fuego que busca sofocar los incendios que afectan a toda la población de San Pedro, Baradero y la región.

“La tarea para algunos fue normal y para otros distinta porque es la primera vez que viajaban fuera del continente”, contó el oficial Mauro de 44 años. El bombero detalló cómo es el arduo trabajo que tienen que llevar a cabo:

“Es mucho el desgaste físico, descansamos poco tiempo. Cinco minutos y seguimos”

“Descansamos en el mismo lugar, no hay nada de sombra”, respondieron ante la consulta sobre dónde y cómo se protegían del sol. Son 12 las horas que están sobre las islas, “en continuo movimiento, caminando y haciendo cortafuegos”.

Natalia, enfermera y mamá de un bebe

Natalia Luppi de 27 años reveló: “Cuando tengo franco tengo que ir. Además tengo un bebe y trato de repartirme un poco”

“Es una experiencia hermosa”, reconoció Natalia y remarcó que se trata de un “trabajo grupal” donde “tenes que cuidar al que tienes al lado y trabajar, trabajar”.

Mauro, playero de estación de servicio

Mauro de 38 años es playero en una estación de servicio. “Cuando tengo franco me voy a la isla a dar una mano”, relató. “Mi familia me apoya, están orgullosos y gracias a eso uno va tranquilo a trabajar”.

“Hoy por hoy, apagarlo sería lo mejor, pero es muy grande, hay muchos focos, kilómetros y kilómetros”, detalló y agregó que “una buena lluvia ayudaría porque está muy prendido desde abajo”.

Nicolas, el carnicero que en sus vacaciones ayuda a apagar las llamas

Nicolás Silva tiene 37 y está de vacaciones pero este es “su descanso”, combatir el fuego. El bombero habló de cómo son las tareas en las islas: “Por lo general, se hacen en grupo 500, 600, 800 metros, vamos en fila, cada uno con su función, a la par del otro”, dijo y agregó: “Al mediodía paramos a comer algo, hidratarnos lo más posible, como mucho media hora”.

Gisela, acompañante terapeutica

Gisela Morales es acompañante terapéutica, cuando no cumple con esa función está en el cuartel. “Cuando me preguntaron si quería ir a la isla no lo dudé, es una experiencia linda, saber que estamos ayudando para esto”.

Otro que en sus vacaciones se sumó a los operativos es Matías Moreno. “La gente nos apoya, cuando volvemos de la isla en helicóptero nos esperan, nos felicitan”.

Por último, Sergio Novo de 35 años manifestó que su tares le produce “una satisfacción personal saber que estas aportando tu granito de arena en algo que afecta a la población”.

A 29 años de la "tragedia de los bomberitos", un incendio que obligó a profesionalizar el oficio

El 21 de enero de 1994, 25 bomberos voluntarios murieron intentando apagar un incendio en un campo a pocos kilómetros de la ciudad; el grupo estaba formado por niños, adolescentes y jóvenes que tenían entre 11 y 23 años

Las víctimas fatales del incendio fueron 11 adolescentes y 14 adultos. La tragedia marcó “un antes y un después" hacia la profesionalización de la actividad y la adopción de un nuevo paradigma en el manejo del fuego.

La más joven de las víctimas, Marcelo Miranda, tenía solo 11 años mientras que los más grandes no superaban los 23.

Tras este lamentable suceso se prohibió a nivel nacional que los menores puedan salir a emergencias. Primero deben realizar un trayecto de capacitación que dura un año. Una vez aprobado el curso, se procede a un tiempo de adaptación.

La tragedia también llevó a la decisión de que los bomberos no actúen sofocando incendios de campo; que solamente se aseguren de que no llegue a la ciudad, trabajando con máquinas viales para realizar corta fuegos.

Los 25 bomberos que perdieron su vida aquel día fueron: José Manchula (23), Marcelo Mirando (11), Carlos Hegui (12), Cristian Zárate (14), Lorena Jones (15), Néstor Dancor (15), Juan Moccio (15), Paola Romero (17), Andrea López (15), Ramiro Cabrera (16), Juan Passerini (16), Alexis González (22), Andrea Borreda (18), Leandro Mangini (18), Enrique Rochón (19), Jesús Moya (20), Cristian Meriño (21), Daniel Araya (21), Gabriel Luna (21), Cristián Llambrún (21), Juan Zárate (22), Alicia Giúdice (22), Marcelo Cuello (23), Raúl Godoy (23) y Mauricio Arcajo (12).