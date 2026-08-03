La localidad de Olascoaga, en el partido de Bragado, fue escenario de una nueva edición de la Fiesta de la Pachamama, una celebración tradicional que busca mantener vivas las costumbres y la cultura de los pueblos originarios.

Ads

La jornada contó con la participación de integrantes de la Antigua Comunidad Mapuche Melinao, vecinos de Bragado y de distintas localidades de la región, quienes acompañaron la ceremonia en homenaje a la Madre Tierra.

El encuentro también contó con la presencia del intendente Sergio Barenghi, el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el senador provincial Germán Lago.

Ads

En el marco de la celebración, las autoridades inauguraron además un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el predio ferroviario de Olascoaga, una obra destinada a fortalecer los espacios comunitarios de la localidad.

¡En Olascoaga se celebran y se comparten las tradiciones! La Fiesta de la Pachamama reúne a vecinos y vecinas de #Bragado que renuevan el compromiso de cuidar nuestra tierra.



Estas fiestas tienen un valor enorme porque vuelven a juntarnos como comunidad y acompañarnos en un… pic.twitter.com/LC2I6ujCmY — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 2, 2026

Durante la jornada, Barenghi destacó la importancia de sostener esta tradición y acompañar el crecimiento de la fiesta. "Gracias a todos los que hacen posible que esta ceremonia siga ampliándose y siga reivindicando esta tradición. Quiero expresarle a toda la comunidad que el municipio va a seguir acompañando esta Fiesta", expresó el jefe comunal.

Ads

Desde el municipio remarcaron también el trabajo de la Lonko Amalia Coñequir, el delegado Julio Cortés y los vecinos de Olascoaga que hicieron posible una nueva edición de la celebración, que continúa el legado del recordado Lonko Máximo Coñequir, impulsor de esta tradición en la comunidad.