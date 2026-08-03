Bragado acompañó la Fiesta de la Pachamama y reivindicó las tradiciones de los pueblos originarios
La ceremonia se realizó en la localidad de Olascoaga con la participación de la Comunidad Mapuche Melinao y vecinos de la región. El intendente Sergio Barenghi encabezó la jornada junto al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y el senador provincial Germán Lago.
La localidad de Olascoaga, en el partido de Bragado, fue escenario de una nueva edición de la Fiesta de la Pachamama, una celebración tradicional que busca mantener vivas las costumbres y la cultura de los pueblos originarios.
La jornada contó con la participación de integrantes de la Antigua Comunidad Mapuche Melinao, vecinos de Bragado y de distintas localidades de la región, quienes acompañaron la ceremonia en homenaje a la Madre Tierra.
El encuentro también contó con la presencia del intendente Sergio Barenghi, el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el senador provincial Germán Lago.
En el marco de la celebración, las autoridades inauguraron además un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el predio ferroviario de Olascoaga, una obra destinada a fortalecer los espacios comunitarios de la localidad.
Durante la jornada, Barenghi destacó la importancia de sostener esta tradición y acompañar el crecimiento de la fiesta. "Gracias a todos los que hacen posible que esta ceremonia siga ampliándose y siga reivindicando esta tradición. Quiero expresarle a toda la comunidad que el municipio va a seguir acompañando esta Fiesta", expresó el jefe comunal.
Desde el municipio remarcaron también el trabajo de la Lonko Amalia Coñequir, el delegado Julio Cortés y los vecinos de Olascoaga que hicieron posible una nueva edición de la celebración, que continúa el legado del recordado Lonko Máximo Coñequir, impulsor de esta tradición en la comunidad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión