Este jueves asumió la nueva titular de la Red Vial municipal, Andrea Gómez, en lugar del histórico coordinador, Daniel "Naito" Aliano. La formalización del cargo tuvo lugar durante la mañana, en un sencillo acto en el que el secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino, puso en funciones a la flamante directora.

El cambio de piezas resulta fundamental para el área que tiene a su carga la reparación de mantenimiento de más de 1400 kilómetros de caminos rurales y varios trabajos pendientes por ese organismo. Resta definir como se manejará la delegación de Comodoro Py, donde Gómez había sido electa delegada municipal por voto popular.

En esta línea, Tomasino manifestó que se trabaja con el objetivo de “seguir mejorando los servicios municipales, y en este caso el Intendente decidió que el área cuente con una nueva impronta, otra mirada entendiendo que la tarea en los caminos rurales es vital en pos de la producción y economía de la ciudad”.

“Con muchísimas expectativas iniciamos esta nueva etapa presentando de modo formal a Andrea Gómez ante el personal del área", expresó el funcionario y agregó: “sabemos que el vínculo con el campo es fundamental; es así que, en Andrea Gómez encontramos la persona indicada, conoce el territorio, las localidades y tiene la mirada de la gestión en pos del beneficio de los vecinos".

Con respecto al nombramiento afirmó que “el Intendente evalúa permanentemente el funcionamiento de cada una de las áreas municipales, y si hay que hacer cambios no duda en realizarlos teniendo en cuenta la mirada de trabajo quiere para la gestión y la optimización de los servicios”.

Por su parte, Gómez mantuvo una reunión con el intendente, Vicente Gatica, tras asumir en sus funciones y manifestó que no esperaba la designación. "Me lo propuso y yo primeramente no sabía qué hacer", relató en diálogo con Bragado TV.

"Luego pensé que era un buen desafío para salir adelante y poder acomodar todo lo necesario para que los caminos rurales estén como corresponde", contó y explicó en cuanto a los desafíos que se le vienen que "había un poco de abandono en los caminos y las cuestiones climáticas empeoraron la situación".

"No será cuestión de resolver todo rápido, pero iremos encontrando soluciones y trataremos que los caminos rurales y el acceso de la gente a las localidades rurales, más la producción de los campos, salgan de la mejor manera", finalizó.