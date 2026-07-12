La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 se vivió con una verdadera fiesta popular en Bragado, donde cientos de vecinos coparon el centro de la ciudad para celebrar el triunfo por 3 a 1 frente a Suiza. Sin embargo, la madrugada también dejó un saldo preocupante, con incidentes, destrozos y un grave accidente de tránsito, de acuerdo a lo que publicó el medio local Bragado Informa.

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Como ocurrió en los partidos anteriores, familias, jóvenes y niños se concentraron en la tradicional esquina de Pellegrini y Mitre, frente a la iglesia Santa Rosa de Lima, con banderas, camisetas, bombos y bocinazos. Los festejos se extendieron durante varias horas y las calles permanecieron colmadas de personas que celebraron el pase del equipo de Lionel Scaloni a una nueva semifinal mundialista.

Una imagen que sorprendió: el cura salió a festejar con los vecinos

Entre las postales más llamativas de la noche apareció el párroco Mariano Cortés, quien se acercó al lugar acompañado por una imagen de la Virgen para compartir la alegría con los vecinos.

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El sacerdote saludó a los presentes, se fotografió con quienes participaban de los festejos y protagonizó una de las escenas más emotivas de la celebración, en una ciudad que volvió a volcarse masivamente a las calles por un triunfo de la Selección.

Hubo destrozos e incidentes en el centro

No todo transcurrió en un clima de festejo. Durante la madrugada también se registraron episodios de violencia y vandalismo que obligaron a intervenir a la Policía y al personal municipal que participaba del operativo de prevención.

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Entre los daños reportados se encuentra la rotura de un semáforo y los importantes destrozos provocados a un móvil de la Dirección de Tránsito, además de algunos enfrentamientos y desmanes ocurridos en la zona céntrica mientras continuaban las celebraciones.

Grave choque entre dos motos

El episodio más dramático ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, en la intersección de General Paz y España, donde chocaron dos motocicletas.

Según la información difundida por medios locales, una Keller 110 cc, conducida por un joven de 19 años que viajaba acompañado por una adolescente de 16, impactó con una Honda Wave manejada por otro joven.

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Como consecuencia de la violencia del choque, la adolescente salió despedida varios metros y golpeó fuertemente su cabeza contra la pared de un comercio ubicado en la esquina.

La víctima quedó inconsciente y fue trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal, donde ingresó en estado reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, la Policía realizó las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del siniestro.

De este modo, una noche que comenzó con la alegría por la clasificación de Argentina terminó dejando en Bragado un contraste marcado entre el fervor popular, algunos hechos de violencia y un grave accidente que mantiene en vilo a la comunidad.