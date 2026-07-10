La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bragado sigue adelante con la campaña de firmas para defender el “derecho a la Ley de Zona Fría”. La campaña ya superó las 1.000 adhesiones de vecinos, según informaron.

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La iniciativa busca respaldar la continuidad del beneficio y expresar el rechazo a los incrementos en las tarifas de gas que afectarán a los usuarios alcanzados por el régimen.

Desde el área remarcaron que la campaña sigue abierta para quienes deseen sumarse. Las personas interesadas en adherir pueden acercarse a la sede de la OMIC, ubicada en Rivadavia 1259, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13.

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El régimen de Zona Fría es un beneficio que permite reducir el costo del servicio de gas para los usuarios de distintas localidades del país, entre ellas varias de la provincia de Buenos Aires, que han sido alcanzadas por la ampliación de la zona de cobertura en 2021.

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El presidente Javier Milei colocó como una de sus prioridades en el actual periodo legislativo la sanción definitiva de esta ley que retrotrae el régimen a su anterior extensión.

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Cabe recordar que la reducción de la “zona fría” se trata de una iniciativa que le ahorraría al Estado nacional unos $250.000 millones a través de retrotraer el beneficio automático del 50% y el 30%, según la capacidad del hogar, a las zonas originales del régimen, es decir, la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para estas regiones donde fue ampliada la “zona fría” y ahora se las sacaría, quedarán encuadrados solamente en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).