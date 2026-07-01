El presidente Javier Milei pidió a los diputados y senadores de La Libertad Avanza acelerar la sanción definitiva del achicamiento del régimen de zona fría, una medida que implica la eliminación del descuento por zona desfavorable al consumo de gas en 94 ciudades bonaerenses.

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El debate se había frenado tras la media sanción en la cámara de Diputados y la crisis provocada por el escándalo de Manuel Adorni.

La reactivación de la agenda parlamentaria del oficialismo también incluye otros proyectos como la ley de inviolabilidad privada, la eliminación de las PASO dentro de la Reforma electoral y una nueva reforma de la Carta orgánica del Banco Central, en la cual el Ejecutivo está trabajando.

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Cabe recordar que la reducción de la “zona fría” se trata de una iniciativa que le ahorraría al Estado nacional unos $250.000 millones a través de retrotraer el beneficio automático del 50% y el 30%, según la capacidad del hogar, a las zonas originales del régimen, es decir, la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para estas regiones donde fue ampliada la “zona fría” y ahora se las sacaría, quedarán encuadrados solamente en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El proyecto de reducción de la zona fría tiene media sanción de Diputados -se votó el 20 de mayo pasado- y se presume que en el Senado existiría una mayoría oficialista dispuesta a ponerlo en marcha.

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