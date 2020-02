Braian nació en Marcos Paz el 8 de septiembre de 1993 en medio de un contexto de extrema humildad. Desde chico empezó a practicar deportes pero a diferencia de otros niños que eligen el fútbol o el básquet, él eligió el atletismo. Fue su entrenador Gustavo Osorio quien vio que su contextura física y su concentración eran características muy buenas para el lanzamiento de la Jabalina.

En 2006, empezó a participar de los Juegos Bonaerenses Evita, campeonatos organizados para estimular a los jóvenes bonaerense en el deporte de alto rendimiento. Si bien el peso de la Jabalina era acorde a su edad, ya tenía marcas que superaban la media entre sus compañeros. Estos primeros torneos fueron observados por la Secretaría de Deportes de la Nación, que decidió becar a Braian.

A partir de allí, Toledo se transformó en el orgullo de Marcos Paz participando primero en todas las competencias juveniles mundiales y continentales trayendo resultados que no dejaban de sorprender. En 2009 se llevó el bronce en el Mundial de menores de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo en Italia y en 2010 alcanzó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Mar del Plata.

En 2011 consiguió un bronce en los Panamericanos de Guadalajara y en 2012 fue oro en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo y plata en el Mundial Junior de Barcelona. Ese mismo año, antes de cumplir 19 años, el joven de Marcos Paz tuvo su primera experiencia olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres pero sus marcas no fueron las mejores y quedó en el puesto 30.

Sin embargo, Brian nunca bajó los brazos, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) siguió apoyando la carrera del joven quien llegó a Río de Janeiro 2016 con grandes chances de meterse en la final. Si bien no obtuvo medalla, logró meterse entre los 12 mejores de la competencia, un logro que ningún argentino había alcanzado en esa disciplina desde que lo hiciera Ricardo Heber en Helsinki 1952.

En el último tiempo, Brian Toledo se había radicado en Finlandia, país reconocido por sus lanzadores de jabalina. "Me fuí a Finlandia porque me cansé de que me ganaran", había dicho en una entrevista en 2017. Su objetivo era prepararse lo mejor posible para Tokio 2020. Sin embargo, este jueves tras un acciddente de tránsito con su moto encontró la muerte en la ciudad que lo vio nacer.

Un joven talentoso y solidario que nunca olvidó sus raíces:

La ONG Arriba "Los Pibes" funciona en Marcos Paz, donde nació y vivía Braian Toledo. Su fundadora, Mónica, creó este espacio luego de una experiencia personal: una de sus nietas chiquitas estuvo internada por un problema de salud y cuando ella la visitaba en el Hospital y veía tantos chicos en la cama se puso triste y empezó a gritar "Arriba los Pibes" "se tienen que levantar y divertirse".

De ahí el nombre y el espiritu de la ONG. Braian tuvo una niñez con muchas necesidades materiales, casi extremas, pero con una gran madre. De chico supo siempre que debía luchar por él y su familia para salir adelante y concretar sus sueños. Con mucho sacrficio lo logró. Toledo apadrinó esta ONG y también colaboraba con el comedor Los Pepitos. Todo un ejemplo de sacrificio y solidaridad.