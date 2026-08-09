Marcos Paz
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Kicillof: "Mientras Nación abandonó las obras, en la Provincia seguimos trabajando por el acceso a la casa propia”
Subsidios en Zona fría: "Soy de Marcos Paz, uno de los distritos que será afectado por este cambio", cuestionó Salzmann
"Pequeño J", acusado del triple femicidio de Florencio Varela, llegó a Argentina y fue trasladado al penal de Marcos Paz
Desde Marcos Paz, Curutchet celebró la decisión de Kicillof de coparticipar recursos: "Todo fondo es bienvenido"
Presentan un proyecto para frenar abusos en el comercio online: "Las plataformas están al filo de la ley", dice Salzmann
Katopodis en Marcos Paz: "La obra pública sigue transformando y es una apuesta al futuro de nuestros pibes"
Ricardo Curutchet celebró que Marcos Paz fue uno de los pocos municipios bonaerenses donde ganó Fuerza Patria: qué dijo
Marcos Paz: Kicillof y Katopodis habilitaron un tramo de las obras de mejora de la Ruta Provincial N°40
Bianco detalló el operativo en más de 30 municipios afectados por el temporal: "Pusimos todos los recursos disponibles"
Un camión de Coto volcó en la Ruta 6 y terminó con su carga de huesos y sebos vacunos desparramados en la banquina
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