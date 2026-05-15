La ordenanza aprobada en Brandsen impulsaba la creación de una Comisión de Administración y Mantenimiento de Caminos Rurales, una herramienta que productores y vecinos venían trabajando desde hace años junto a distintas gestiones municipales.

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Tras el veto del intendente Fernando Raitelli, la Sociedad Rural local difundió un comunicado en el que expresan su rechazo al veto y que avanzarán por la vía judicial.

La iniciativa apuntaba a crear una comisión integrada por representantes del Municipio y del sector rural, con el objetivo de supervisar el estado de los caminos, participar en la planificación de obras y realizar un seguimiento de los recursos destinados al mantenimiento vial en las zonas rurales del distrito.

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Gustavo Lorenti, Presidente de la SRCB, señaló que “habiendo agotado las instancias de trabajo conjunto, a pesar de intentar de todas las formas posibles aportar y colaborar, mediante proyectos, recursos humanos y materiales, durante años, esto resultó un esfuerzo infructuoso” y que a partir del veto del Intendente es que determinaron “abrir una nueva instancia y acudir a la Justicia”.

Para ello requieren que los contribuyentes afectados “por el estado deplorable de los caminos rurales -vecinos con partidas rurales, productores, socios o no socios de la SRCB- se comuniquen”, con “el único objetivo” de “encontrar una solución al problema de los caminos y hacer sentir el descontento, producto de lo que todos sufrimos a diario: la imposibilidad de entrar o salir de los campos y de transitar”.

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“Nos sentimos impedidos de desarrollar cuestiones básicas, que tienen que ver con la salud, la educación y la seguridad. No es una protesta, es reclamar lo justo”, concluye el comunicado.