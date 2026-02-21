El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, confirmó que en marzo reabrirá la Escuela de Policía en el distrito y detalló cómo será la formación de los aspirantes.

La carrera contempla un año de cursada en la Escuela y un año adicional de práctica en el conurbano bonaerense. “Después de ese año ya dan por concluida la etapa de formación y pueden regresar cada uno a sus municipios”, explicó el jefe comunal.

De esta manera, los jóvenes de Chivilcoy que actualmente cumplen funciones en el conurbano, tras haber terminado su etapa obligatoria, podrán regresar a la ciudad una vez concluido el operativo correspondiente.

Britos —abogado y comisario retirado de la Policía bonaerense— calificó la reapertura como una decisión “trascendental para el futuro de la ciudad” y remarcó la importancia de fortalecer la seguridad en el interior de la provincia.

Según indicó, la medida fue posible tras gestiones realizadas ante el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, junto al secretario de Seguridad municipal, Néstor Dabi, y su equipo, quienes mantuvieron reuniones en La Plata y La Matanza con autoridades del Ministerio.

La reapertura también permitirá que los nuevos aspirantes no deban trasladarse a sedes como Pergamino o Berazategui para cursar la carrera. “Esperemos que no sea solo por este año sino mantenerla en el tiempo”, sostuvo.

El intendente recordó además que la Escuela local ya había funcionado durante la gestión del entonces ministro Cristian Ritondo, cuando más de 80 efectivos se formaron y permanecieron en el distrito.

En un contexto donde distintos municipios del interior bonaerense señalan déficit de personal policial, Britos aseguró que “es central que vayamos sumando cada día mayor cantidad de efectivos”.