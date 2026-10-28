El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, reveló que mantiene conversaciones con el secretario de Hacienda municipal, Eduardo De Lillo, para que sea él quien finalice el actual mandato a partir del 10 de diciembre, mientras él esté impedido de buscar la re-reelección por la ley actual.

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La posibilidad fue planteada durante el acto por el 172º aniversario de la ciudad, pero todavía la decisión no está ratificada.

“Estoy hablando con el ingeniero Eduardo de Lillo, para que sea él el que finalice este mandato a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué? Primero, porque entiendo que merece terminar su carrera política con un año y medio de tiempo. Y segundo, porque acá no hay ningún imprescindible”, expresó Britos. “Tengo un extraordinario equipo de trabajo que va a seguir gestionando por Chivilcoy esté Guillermo Britos o no”, agregó.

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Cabe remarcar que De Lillo se desarrolla actualmente como secretario de Hacienda por lo que para poder quedar como intendente debería levantar su licencia como concejal, mientras que Britos debería renunciar a su cargo.

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Hacia el final de su discurso durante el acto del aniversario, el intendente se refirió a su trayectoria política y a la posibilidad de que se modifique la normativa que limita las reelecciones de los jefes comunales.

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Britos sostuvo que espera que se apruebe una modificación de la ley, no solamente por su situación personal, sino también para que quienes lo sucedan puedan tener la posibilidad de continuar sus gestiones si cuentan con el respaldo de los vecinos.

“Si esa ley no se renueva, no se cambiara, nunca podría haber otro chivilcoyano que sea electo tres veces”, manifestó, en referencia a la limitación vigente para los mandatos consecutivos.