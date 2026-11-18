El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, cuestionó el funcionamiento de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y anticipó dificultades para el armado electoral del oficialismo nacional de cara a 2027.

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Durante una entrevista en el programa de streaming Love / ST, sostuvo que existe malestar entre los dirigentes del interior y planteó la construcción de un espacio político alternativo que reúna al vecinalismo y a otros sectores.

"Hay mucho descontento de los dirigentes del interior de cómo se está manejando la provincia por parte de La Libertad Avanza", afirmó el jefe comunal, quien consideró que la conformación de las listas libertarias para 2027 puede convertirse en un problema serio.

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Consultado sobre qué escenario político desearía para el futuro del país, Britos manifestó que su apuesta es la construcción de un frente amplio, aunque reconoció que actualmente parece difícil de concretar.

Propuso a Joaquín de la Torre para la Gobernación

Britos explicó que le gustaría que el vecinalismo tenga representación dentro de una alianza más amplia y pueda presentar un candidato propio a gobernador en las PASO.

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En ese sentido, mencionó al exintendente de San Miguel y exsenador bonaerense Joaquín de la Torre como su preferido para encabezar esa propuesta.

"Quiero personalmente que sea Joaquín de la Torre. Él hasta ahora dijo que no, veremos qué pasa más adelante", señaló.

El intendente también marcó distancia tanto de la actual conducción provincial de La Libertad Avanza como de La Cámpora. "No estoy de acuerdo ni cómo está funcionando hoy La Libertad Avanza, y tampoco, por supuesto, estaría con La Cámpora, de ninguna manera, en ningún frente", sostuvo.

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Pese a sus críticas, aclaró que desea que al Gobierno nacional le vaya bien y aseguró que existen dirigentes suficientes para intentar construir una alternativa política.

"QUIERO QUE A LA LIBERTAD AVANZA LE VAYA BIEN PERO NO ESTOY DE ACUERDO CON CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO" 🗣️ @BritosGuillermo, intendente de Chivilcoy Venite al vivo 👉 https://t.co/LYA1p8PK03 #EstamosALaVuelta @fernandocarnota https://t.co/j5UDjGm6H3 — LOVE/ST (@somoslovest) November 17, 2026

Además, consideró que las definiciones sobre posibles alianzas y candidaturas comenzarán a tomar mayor claridad entre marzo y abril de 2027. Como antecedente, recordó que en abril de 2023 lo habían convocado para evaluar una candidatura a gobernador, cuando Javier Milei todavía ocupaba el tercer lugar en las encuestas.

La división opositora y el avance del peronismo

Durante la entrevista, Britos también se refirió al escenario electoral en los municipios bonaerenses y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la competencia entre distintos espacios que se enfrentan al peronismo.

"LA DIVISIÓN CON LA LIBERTAD AVANZA HACE QUE GANE EL PERONISMO" 🗣️ @BritosGuillermo, intendente de Chivilcoy Venite al vivo 👉 https://t.co/LYA1p8PK03 #EstamosALaVuelta @fernandocarnota https://t.co/TYng2F4OE5 — LOVE/ST (@somoslovest) November 17, 2026

Al ser consultado sobre posibles candidatos de su sector en Chivilcoy, aseguró que cuenta con al menos tres dirigentes en condiciones de competir, aunque aclaró que todavía deberán definirse las candidaturas y las posibilidades electorales.

Su principal preocupación está vinculada con la fragmentación política. Para explicarlo, mencionó los resultados de las elecciones de 2025 en distintos distritos bonaerenses.

"Hay una gran posibilidad de que en 2027 pase lo mismo que pasó en 2025", advirtió.

En ese contexto, recordó las derrotas de espacios vecinalistas o fuerzas locales en Chivilcoy, Junín, Pergamino y Tandil, y vinculó esos resultados con la división electoral frente a La Libertad Avanza.

"¿Por qué perdimos en Chivilcoy? ¿Por qué perdió Petrecca en Junín? ¿Por qué perdió Martínez en Pergamino? ¿Por qué perdió Lunghi en Tandil? Porque la división con La Libertad Avanza hace que gane el peronismo", expresó.

Como ejemplos del impacto electoral, señaló que el peronismo logró imponerse en Tandil después de cuatro décadas y en Pergamino luego de 30 años.