La comunidad de Florencio Varela se encuentra de luto. Un vehículo que llevaba un tráiler cargado con vigas de hormigón perdió el control y atropelló a toda una familia dejando como saldo una menor de 5 años fallecida y sus dos hermanitos, uno de 2 años y el otro de 4 meses, en estado delicado.

Las cámaras de seguridad lograron captar el momento exacto del accidente de este miércoles. Allí se puede ver como la camioneta VW Suran pierde el control, el tráiler se desvía y todas las vigas caen sobre los menores que se encontraban caminando por la vereda con su padre y su abuela.

Los menores fueron trasladados al hospital local por personal policial. Una pequeña llamada Uma ingresó sin signos vitales mientras que sus hermanitos quedaron internados en estado reservado. El conductor fue detenido por orden de la Fiscalía, bajo la calificación de "homicidio culposo".

Este jueves los familiares de la criatura protestaron en Florencio Varela para reclamar justicia. En ese sentido, Bárbara, la tía de Uma, lamentó la muerte de su sibrina. "Queremos justicia para que ella pueda descansar en paz. No queremos más Uma ni más familias destrozadas", expresó.

Por su parte, otro allegado de la víctima apuntó a la falta de acción por parte del municipio. En ese sentido, advirtió que en la intersección de la avenida Eva Perón y calle 1434, donde ocurrió la tragedia, suele haber muchos accidentes y denunció la falta de obras, controles y señalización.

De cada 10 personas siete somos peronistas en Varela y no nos respetan se roban todo. Pero no los tenemos votar nunca más. pic.twitter.com/UkldDJ4B5D — Etchecopar (@babyaetchecopar) April 1, 2021

En ese marco, el manifestante apuntó directamente contra el Intendete Andrés Watson y el exalcalde Julio Pereyra: "El partido peronista tiene un 70% de votos en Varela. Ellos lo saben bien. Y Florencio Varela está abandonado. De cada 10 vecinos, 7 somos peronistas en Varela. Y no nos repetan".

"Estuvo Pereyra no se cuantos años y no hizo nada y estos de ahora siguen y tampoco están haciendo nada. Se roban todo. Andá a ver lo que es el barrio Ombú de donde venimos nosotros. Esto se tiene que terminar. Yo como peronista estoy enojado. No los tenemos que votar nunca más", concluyó.

Cabe recordar que Varela es uno de los principales bastiones peronista del Conurbano. Por allí pasaron los intendentes Julio Carpinetti (1983/86), José Barboza (1986/1987), Julio Carpinetti (1987/1992), Julio Pereyra (1992/2017) y el actual jefe comunal Watson Andrés- quien gestiona desde 2017.