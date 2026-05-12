El nuevo aumento en las tarifas del transporte público volvió a generar preocupación entre los usuarios que todos los días viajan desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires. En Constitución, trabajadores, estudiantes y jubilados contaron cómo impactan los incrementos en su economía cotidiana.

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Según se informó, el boleto de tren aumentará un 18% desde el próximo lunes y acumulará una suba proyectada del 89,3% hacia septiembre, cuando el pasaje llegaría a costar 530 pesos. En paralelo, los colectivos de jurisdicción nacional también tendrán incrementos escalonados: subirán un 2% en mayo, otro 2% en junio y un 2% en julio, acumulando una suba cercana al 6,1%, que llevará el boleto mínimo a alrededor de 743 pesos.

Uno de los testimonios más fuertes fue el de Virginia, una mujer venezolana de 71 años que trabaja todos los días vendiendo arepas, empanadas y tequeños para sobrevivir. "Trabajo de lunes a domingo. Todos los días vengo de Lomas de Zamora a trabajar a Lavalle y Esmeralda”, contó. Y agregó con preocupación: “¿Cómo voy a hacer? Yo no tengo un trabajo fijo”.

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Virginia explicó que es estilista, pero que actualmente gana más dinero vendiendo comida en la calle que ejerciendo su profesión. “Pago demasiado pasaje”, lamentó.

En medio de la recorrida también apareció la voz de Tiago, un estudiante de 19 años de Lanús que se mostró comprensivo con las medidas económicas del Gobierno nacional.

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“Me parece esperable”, respondió cuando le preguntaron por el aumento del tren. El joven sostuvo que “la macro está súper ordenada” y consideró que el país atraviesa “un proceso” que necesita tiempo.

Sin embargo, reconoció que el impacto es más duro para quienes dependen exclusivamente de un sueldo y deben afrontar alquileres y otros gastos.

Muy distinta fue la mirada de Marcelo, un trabajador de 61 años que esperaba el colectivo para ir a trabajar. “Con mucha frustración”, resumió sobre la situación actual.

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“Nunca vi algo así. Antes había inflación, pero había equilibrio entre los sueldos y había gente trabajando”, afirmó. Además cuestionó la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad para viajar en transporte público debido a la baja frecuencia de colectivos.

Otra de las pasajeras entrevistadas, Mónica, directamente apuntó contra el Gobierno nacional: “Los sueldos son lo único que no aumenta. Estamos repodridos”.

La mujer se emocionó al hablar de su hija, becaria del CONICET, y vinculó la situación económica con el conflicto universitario y científico que atraviesa el país.

En otro tramo, varios pasajeros contaron cuánto gastan diariamente para llegar a sus trabajos. Una empleada doméstica de Florencio Varela aseguró que utiliza dos colectivos y un tren por día y que actualmente destina cerca de 6 mil pesos diarios en viáticos. “Por suerte me los pagan”, aclaró en un móvil realizado por C5N.

Cabe recordar que el transporte es uno de los rubros que más aumentó desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según señalaron durante el informe, el colectivo acumuló subas superiores al 1000% durante la actual gestión, mientras que los trenes rondan incrementos cercanos al 900%.