Un efectivo de la Policía bonaerense fue asesinado y otro resultó herido luego de que un hombre les quitara un arma reglamentaria y disparara varias veces.

El hecho ocurrió el mediodía de este jueves (18 de septiembre) en Balcarce y ruta 202, cerca del aeropuerto de San Fernando. El agresor fue detenido cuando intentaba escapar.

El oficial fallecido es el sargento Germán Frías, de 31 años, que murió en el hospital Petrona de Cordero.

El segundo agente herido es Maximiliano Lescano, quien está internado en el Sanatorio Fitz Roy de Palermo tras recibir al menos cinco disparos en el cruce con el atacante.

El hombre que robó el arma policial tiene 34 años, y la UFI Criminal de San Fernando lo investiga por el delito de homicidio, con el fiscal Martín Otero a la cabeza del trabajo.

En principio los agentes de seguridad habían arribado al lugar tras un llamado al 911 ante la actitud del agresor quien estaría con las facultades mentales alteradas. Allí luego de un diálogo, el hombre quita el arma al policía y dispara a ambos.

Tras abrir fuego, intentó escapar corriendo pero fue detenido a pocas cuadras del lugar. Presentaba heridas de arma de fuego en el pie, la mano y el glúteo, y fue trasladado bajo custodia a un hospital zonal. El arma utilizada en el ataque fue secuestrada durante el procedimiento.