El encuentro entre Crucero y La Reco terminó de la peor manera. Cuando el marcador estaba 5 a 1 a favor de Crucero, un jugador de La Reco golpeó a uno de los árbitros. El partido debió ser interrumpido. Las imágenes del hecho fueron difundidas por Eche TV.

El violento episodio ocurrió durante un encuentro correspondiente al torneo local de futsal en Pinamar. Según informó Eche TV, el jugador reaccionó contra el árbitro en medio del partido, que se disputaba con amplia ventaja para el equipo rival.

El partido fue suspendido inmediatamente tras el ataque. En las imágenes exclusivas difundidas por la cuenta @maspositivohd, se observa el momento en que el jugador agrede al juez del encuentro, mientras otros futbolistas intentan intervenir.

El hecho generó repudio en redes sociales, donde el video comenzó a circular rápidamente. Hasta el momento, no se conocieron sanciones ni comunicados oficiales por parte de la organización del torneo.

