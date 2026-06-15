Un chofer de la línea 511 fue víctima de una violenta agresión en Pilar cuando un pasajero lo atacó con una presunta manopla y le provocó una triple fractura de pómulo. El agresor logró escapar y permanece prófugo, mientras la Policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificarlo.

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El hecho ocurrió el jueves pasado alrededor de las 17.00 en la intersección de las calles Paraguay y Baradero. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras instaladas dentro de la unidad.

Según relató el conductor, identificado como Luis Romero, el conflicto comenzó cuando un pasajero le reclamó que no se había detenido para que descendiera. El chofer sostuvo que el hombre nunca accionó el timbre para solicitar la parada.

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“Me dijo que había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había. Le abrí la puerta y se bajó”, contó Romero al medio Pilar de Todos.

🚨 Brutal agresión a un colectivero en Pilar



Un chofer de la línea 511 sufrió una triple fractura de pómulo tras ser atacado por un pasajero que, según denunció la víctima, lo golpeó con una manopla.



La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del colectivo. El… pic.twitter.com/I8qgm1GVMZ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 15, 2026

Sin embargo, cuando parecía que la situación había terminado, el pasajero volvió a subir al colectivo y se dirigió directamente hacia el conductor. Tras increparlo, comenzó a golpearlo violentamente en la cabeza y el rostro.

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De acuerdo con la denuncia de la víctima, el agresor habría utilizado una manopla para efectuar los golpes.

Una mujer que presenció la escena intentó intervenir para detener la agresión y dio aviso al 911 y al SAME. Minutos después, Romero fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde los estudios confirmaron una triple fractura de pómulo derecho con desplazamiento, además de diversas heridas que requirieron suturas.

Ahora los médicos de la ART deberán determinar si será necesario someterlo a una intervención quirúrgica.

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Tras recibir el alta médica, el conductor radicó la denuncia en el Destacamento de Agustoni. Junto a delegados y directivos de la empresa Ruta Bus, aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad para colaborar con la identificación del atacante.

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así”, lamentó.

El trabajador también explicó que continúa sufriendo las consecuencias de la golpiza. “Tiene que pagar”, expresó al referirse al agresor, mientras detalló que aún tiene el rostro inflamado, dificultades para alimentarse y visión nublada.

La investigación sigue en curso y los efectivos policiales trabajan sobre las imágenes registradas por las cámaras para localizar al sospechoso, que hasta el momento continúa prófugo.